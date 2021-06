Kancléř Mynář znovu volal soudci, STAN zuří a Senát chystá protikrok

Server Seznam Zprávy v pondělí informoval o tom, že kancléř Vratislav Mynář ve věci volebního zákona kontaktoval telefonicky přímo jednoho z ústavních soudců, Jaromíra Jirsu. Prezident Miloš Zeman v této souvilosti dokonce napsal Ústavnímu soudu dopis. V něm psal, že zrušení volebního znevýhodnění malých stran může vyvolat krizi.

Chování Mynáře ještě v pondělí hnutí STAN odsoudilo. „Je dobré, jak ÚS postupoval a že o tlaku Mynáře existuje konkrétní záznam. Nesmíme dopustit, aby se takové důležité instituce dostávali pod tlak,“ uvedl v úterý na tiskové konferenci předseda hnutí Vít Rakušan. Podle něj je nepřijatelná, aby se něco takového dělo.

Sám Jan Horník uvedl, že požádal další senátní kluby o společný postup Senátu při vyšetření těchto informací.



Není to poprvé, co Mynář čelí obvinění, že kontaktuje vysoce postavené soudce. Časopis Respekt před dvěma lety popsal, jak si v roce 2015 kancléř Mynář smluvil schůzku s ústavním soudcem Vojtěchem Šimíčkem a naznačoval mu, jak by se prezidentovi líbilo, aby Ústavní soud rozhodl v případě služebního zákona.

Ústavní soud v únoru zrušil část volebního zákona. Soud rušil dosavadní způsob přepočtu voličských hlasů na poslanecké mandáty jako nespravedlivý pro méně úspěšné strany. Senát volební novelu schválil beze změn na konci dubna.