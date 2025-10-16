Úpravu pravomocí NKÚ navrhli senátoři už v květnu. Sněmovna to ale do voleb nestihla projednat. Senát proto musí novelu předložit znovu.
Hnutí ANO, které volby do Sněmovny vyhrálo a jehož předseda Andrej Babiš sestavuje vládní koalici s SPD a Motoristy sobě, před volbami slibovalo sloučení České televize a Českého rozhlasu a jejich financování ze státního rozpočtu. To podporuje i hnutí SPD.
Kandidát Motoristů sobě na ministra kultury Oto Klempíř ale uvedl, že sloučení obou institucí vnímá jako nevýhodné. Podle dosavadní dohody mezi ANO, SPD a Motoristy mají křeslo ministra kultury v nové vládě obsadit právě Motoristé.
Poplatky pro Českou televizi se od května zvýšily na 150 korun měsíčně. Pro Český rozhlas na 55 korun za měsíc. Platit poplatky musí každá domácnost, která má buď televizi, počítač, tablet nebo chytrý mobilní telefon, který umožňuje sledovat vysílání prostřednictvím internetu. Zůstal princip jedné platby za domácnost bez ohledu na počet televizní nebo chytrých mobilů v domácnosti.