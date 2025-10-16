Hospodaření České televize by mohl nově kontrolovat NKÚ, návrh projednal Senát

Autor:
  18:25
Senát začal projednávat návrh, která by dal Nejvyššímu kontrolnímu úřadu právo prověřovat hospodaření České televize a Českého rozhlasu. Poslancům by horní komora parlamentu mohla dokument poslat na příští schůzi, která se uskuteční 26. listopadu.

Senátoři začali projednávat změnu, podle níž bude moci hospodaření České televize a Českého rozhlasu kontrolovat NKÚ. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Úpravu pravomocí NKÚ navrhli senátoři už v květnu. Sněmovna to ale do voleb nestihla projednat. Senát proto musí novelu předložit znovu.

Hnutí ANO, které volby do Sněmovny vyhrálo a jehož předseda Andrej Babiš sestavuje vládní koalici s SPD a Motoristy sobě, před volbami slibovalo sloučení České televize a Českého rozhlasu a jejich financování ze státního rozpočtu. To podporuje i hnutí SPD.

Kandidát Motoristů sobě na ministra kultury Oto Klempíř ale uvedl, že sloučení obou institucí vnímá jako nevýhodné. Podle dosavadní dohody mezi ANO, SPD a Motoristy mají křeslo ministra kultury v nové vládě obsadit právě Motoristé.

Poplatky pro Českou televizi se od května zvýšily na 150 korun měsíčně. Pro Český rozhlas na 55 korun za měsíc. Platit poplatky musí každá domácnost, která má buď televizi, počítač, tablet nebo chytrý mobilní telefon, který umožňuje sledovat vysílání prostřednictvím internetu. Zůstal princip jedné platby za domácnost bez ohledu na počet televizní nebo chytrých mobilů v domácnosti.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Babiš bude lepší premiér než Fiala, ten ani vládu neřídil, říká Václav Klaus

Nejčtenější

„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky

Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho Facebooku, aby smazala nevhodné příspěvky. V rozhovoru pro iDNES.cz řekla, že měla být v mazání...

Dohoda o vládě: devět resortů pro ANO, SPD má i dopravu a Motoristé nové křeslo

Jednání o nové vládě se přesunula do Průhonic. Předseda ANO Andrej Babiš se tam ve své restauraci Paloma setkal s předsedy SPD Tomiem Okamurou a Motoristů Petrem Macinkou. A lídři vznikající...

Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii

Premium

Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí meteorologové, podle kterých můžeme na přelomu prosince a ledna zažít největší mrazy za posledních deset...

Bývalý premiér Topolánek má rakovinu slinivky, začíná s chemoterapií

Bývalý premiér Mirek Topolánek má rakovinu slinivky. S vážnou nemocí se svěřil v pondělí v podcastu Zlámaný Topol s Lenkou Zlámalovou na serveru Info.cz. Devětašedesátiletý aktivní glosátor na...

Rošáda v budoucí vládě. Vnitro dostane Metnar, obranu asi prezidentský kandidát

Personální obsazení budoucí vlády ANO, SPD a Motoristů se finalizuje. Podle informací iDNES.cz došlo na poslední chvíli k rošádě: kvůli výroku Tomia Okamury o výměně policejního prezidenta by mělo...

Hospodaření České televize by mohl nově kontrolovat NKÚ, návrh projednal Senát

Senát začal projednávat návrh, která by dal Nejvyššímu kontrolnímu úřadu právo prověřovat hospodaření České televize a Českého rozhlasu. Poslancům by horní komora parlamentu mohla dokument poslat na...

16. října 2025  18:25

Pobodaná žena v pražském bytě. Policie po podezřelém pátrala několik hodin

Kriminalisté vyšetřují násilný incident, který se ve čtvrtek odehrál v bytě v centru Prahy. Při konfliktu mezi mužem a ženou utrpěla žena bodné zranění. Podezřelého policie dopadla za několik hodin.

16. října 2025  15:03,  aktualizováno  18:16

Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek

Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si vysloužil přezdívku Metrouš, asi od 9. hodiny naháněli hasiči, policisté i odchytová služba. Všechno...

16. října 2025  9:36,  aktualizováno  18:10

Těžká rána pro Putina. Šéf FSB Bortnikov je v konečném stadiu, spekuluje se

Šéf ruské tajné služby FSB Alexandr Bortnikov je vážně nemocný, uvedla televize Dožď s odkazem na nejmenované zdroje. Třiasedmdesátiletý funkcionář patří do blízkého kruhu spolupracovníků ruského...

16. října 2025  18:05

Chce ukázat, že maká a komunikuje lépe než Fiala, hodnotí experti Babišova videa

Andrej Babiš (ANO) nepotřebuje svolávat tiskové konference, každý den teď točí na sítě krátká videa, která nazval „Dobré ráno s Babišem“. Odborníci na politický marketing v tom vidí záměr ukázat, že...

16. října 2025  18:02

Trump před schůzkou se Zelenským mluví s Putinem. Je to dlouhé, oznámil

Americký prezident Donald Trump právě telefonicky hovoří se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. Napsal to kolem 17:30 SELČ na sociální síti Truth Social s tím, že konverzace je dlouhá a o...

16. října 2025  17:05,  aktualizováno  17:53

Epidemie žloutenky vyburcovala Česko. Očkovalo se dvakrát víc lidí než loni

Proti žloutence typu A lékaři letos očkovali více než 112 tisíc lidí, což je proti loňsku téměř dvojnásobek. Uvedlo to ministerstvo zdravotnictví (MZd). Česká lékařská společnost Jana Evangelisty...

16. října 2025  17:41

Hejtman Půta obviněn: mlčel o nabídce úplatku za výměnu šéfa DIAMO

Policie obvinila libereckého hejtmana Martina Půtu z neoznámení trestného činu, kdy měl dostat nabídku úplatku, ale neohlásil to. Hrozí mu tři roky vězení. Půta obvinění odmítá. „Nejsem si vědom, že...

16. října 2025  11:41,  aktualizováno  17:11

Pozdvižení kvůli Ofélii od Taylor Swift. Zvědavci táhli do muzea za její předlohou

Fanoušci americké popové hvězdy Taylor Swift nečekaně zaplavili krajské muzeum v německé spolkové zemi Hesensko, píše agentura AP. Jeden z obrazů, které má Muzeum Wiesbaden ve sbírce, se totiž...

16. října 2025

Střelba ve Smržovce. Zemřeli muž a žena, podezřelý je těžce zraněný

Ve Smržovce na Jablonecku se odpoledne střílelo, na místě zůstali dva mrtví - muž a žena. Další muž, kterého policie zadržela jako podezřelého, má těžké zranění. Střílelo se nedaleko školního areálu,...

16. října 2025  14:46,  aktualizováno  16:59

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Co spojuje míč zaseklý v ribstolech s poslední nocí v hotelu? Splín a somálský hit

Na sociálních sítích se v posledních týdnech rozšířil vizuální trend, který si říká rare aesthetic, volně přeloženo bizarní estetika. Spočívá v kombinaci nekvalitních, často záměrně „ošklivých“...

16. října 2025  16:58

Proč USA ničí jen venezuelské lodě? Trump cílí na jediného diktátora, kterého nesnáší

Premium

Agresivní politika Spojených států vůči Venezuele vyvolává otázky, zda administrativa Donalda Trumpa neusiluje o svržení režimu prezidenta Nicoláse Madura. Podle zákulisních informací ho Trump...

16. října 2025  16:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.