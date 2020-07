Senát rozhodne o náhradách pro „dohodáře“, které poškodil koronavirus

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Podmínkou pro vyplácení 350 Kč na den bude mimo jiné to, že lidé postižení koronavirem odváděli nemocenské pojištění. Takzvaní dohodáři budou moci podle předlohy žádat o příspěvek zpětně za období od 12. března do 8. června. Celkem tak dosáhnou až na 31 150 korun.



Beze změn by měla být schválena také pravidla pro sčítání lidu, které se uskuteční v březnu příštího roku. Sčítání lidu, domů a bytů se koná jednou za deset let. K novinkám příštího cenzu patří to, že lidé budou odpovídat na méně otázek než v minulosti, neboť část dat statistici získají z registrů.

Senátoři budou hlasovat také o výzvě vládě, aby projednala zákon o korespondenčním hlasování pro krajany. Mohlo by se vztahovat i na voliče v karanténě.



Ke schválení míří také novela trestního zákoníku, podle níž bude možné častěji ukládat peněžité tresty místo krátkodobých trestů vězení a dohody o vině a trestu využívat i v případě závažnějších trestných činů.

Terčem kritiky některých senátorů se stalo zamýšlené zvýšení hranice škody pro posuzování majetkového protiprávního skutku jako trestného činu z nynějších 5 000 korun na dvojnásobek. Část senátorů se obává, že obce budou muset vyřizovat více přestupků.