Zahraniční výbor Senátu jednomyslně podpořil přijetí Finska i Švédska do NATO

Český parlament začal schvalovat přijetí Finska a Švédska do NATO. Jednomyslně to schválil zahraniční výbor Senátu. „Putin se rozhodl, že změní Evropu a podařilo se mu to,“ řekl náměstek ministryně obrany Martin Dvořák. Senát jako celek bude přijetí obou zemí schvalovat ve středu. Sněmovna by se k tomu měla dostat po letních prázdninách.