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Část se sloučí, část ne. Akademický senát jednal o změnách na filozofické fakultě

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  6:40
Budova Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. (15. května 2013)

Budova Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. (15. května 2013) | foto: Martin MehesProfimedia.cz

Studenti a vyučující Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vyrazili na...
Studenti a vyučující Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vyrazili na...
Studenti a vyučující Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vyrazili na...
Studenti a vyučující Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vyrazili na...
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Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy ve středu večer neschválil sloučení Katedry andragogiky a personálního řízení s Katedrou pedagogiky. Zůstanou tedy v současné podobě. Naopak s tím, že se Ústav pro archeologii a Ústav pro klasickou archeologii sloučí do Ústavu archeologie, senátoři souhlasili. Podpořili také sloučení Ústavu asijských studií s Katedrou sinologie. Spojí se i Ústav hudební vědy s katedrami filmových studií a divadelní vědy, schválili senátoři.

Děkanka Eva Lehečková vydá o schválených změnách rozhodnutí. Fakulta bude připravovat další kroky, které se týkají studijních programů i zajištění docentů a profesorů pro budoucí akreditace. U kateder andragogiky a personálního řízení a pedagogiky se musí podle Lehečkové vedení fakulty i na základě zpětné vazby od studentů a diskuse na jednání senátu nad dalším postupem zamyslet.

„Padá filda, něco si přej“. Rozhněvaní studenti se bouří proti chystaným změnám

Vedoucí Katedry andragogiky a personálního řízení Martin Kopecký se sloučením s Katedrou pedagogiky nesouhlasil. Podle něj by šlo o konec katedry i studijních programů. Jedna ze studentek uvedla, že se stávající studenti personálního řízení obávají o dostudování. Vedoucí Katedry pedagogiky Martin Skutil naopak řekl, že jeho katedra se změnou v podstatě souhlasí.

Někteří akademici na jednání navrhovali tyto katedry neslučovat, když nechtějí. Senátoři nakonec návrh vedení fakulty nepodpořili, katedry se tedy slučovat nebudou a zůstávají ve stávající podobě.

Vedoucí ústavů pro archeologii a pro klasickou archeologii na jednání naopak sloučení podpořili. Na studenty nebude mít podle nich změna žádný dopad. Pro sloučení svých ústavů se vyjádřili i vedoucí Ústavu asijských studií a Katedry sinologie. Tyto změny senátoři schválili.

Katedra divadelní vědy, Katedra filmových studií a Ústav hudební vědy splynou do jednoho Ústavu muzikologických, divadelních a filmových studií. Zástupci všech tří pracovišť chtějí, aby byla do budoucna zachována autonomie jednotlivých oborů.

Manipulativní strategie a rozpory s vedením. Filozofickou fakultou otřásají spory

Fakulta má podle Lehečkové 1009 pracovníků, jde o akademiky i technické pracovníky. V souvislosti s reorganizací může filozofická fakulta podle informací na webu propustit až 57 zaměstnanců. Mělo by jít převážně o akademiky. „V případě akademických pracovníků představuje toto maximum 7,5 procenta z celkového počtu 708 akademických pracovníků FF UK,“ stojí na webu. Do čtyř dnes projednávaných změn ústavů patří maximálně 20 pozic, další by měly být i z jiných pracovišť.

Členové akademické obce na jednání kritizovali vedení fakulty především kvůli komunikaci plánovaných změn. Podle některých je plánovaná reorganizace příliš rychlá, poukazovali například na to, že o ni vedení komunikovalo v době prázdnin. Kvůli rychlosti změn i komunikaci vedení fakulty stovky studentů protestovaly u sídla rektorátu, odkud se vydaly k hlavní budově FF UK. Změny mají začít platit od 1. ledna 2027.

Lehečková i další členové vedení se za způsob komunikace omluvili. „Uznáváme tuto chybu a promítneme to dalších kroků fakulty,“ řekla Lehečková. Zároveň chce otevřít s akademickou veřejností debatu o tom, kam fakulta směřuje. Ohledně změn týkajících se Ústavu translatologie a Katedry estetiky se podle Lehečkové jedná. Nechce předjímat, jak to dopadne.

„Vymezujeme se proti načasování a překotnosti reorganizace, zvolenému přístupu a způsobu, jakým by měly být tyto změny realizovány,“ řekl na jednání za iniciativu Pospolitost 26 Martin Pšenička. Část studentů chtěla vědět, jak bude vypadat jejich studium na pracovištích, kterých se změny týkají. Podle vedení fakulty i UK se studenti o dokončení studií obávat nemusí.

Někteří akademici upozorňovali, že jsou organizační změny na fakultě potřeba. Část ústavů a kateder již reorganizovány byly, podle Ondřeje Švece například historici, lingvisté, středoevropská či balkánská studia nebo sociologie. Akademici také upozorňovali na podfinancování vysokých škol.

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