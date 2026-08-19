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Senátoři schvalují obnovení EET. Pokoušejí se ještě evidenci tržeb vylepšit

Josef Kopecký
  5:37

Ministryně financí a místopředsedkyně ANO Alena Schillerová v Senátu (22. dubna 2026) | foto: Senát ČRMAFRA

Návrat elektronické evidence tržeb, kterou prosazuje ministryně financí Alena Schillerová a vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě, zaměstná ve středu horní komoru parlament. Senát nejspíš EET neodmítne, ale pokusí se ji vylepšit tím, že se do ní pokusí doplnit zrušení limitu daňového osvobození u zdravotních benefitů.

Navrhly to hned dva senátní výbory – hospodářský i ústavně-právní.

Schillerová připomněla, že zrušení limitu daňového osvobození u zdravotních benefitů pro zaměstnance se řešilo už ve Sněmovně.

„Dnes jsou zhruba do 50 tisíc korun ročně na zaměstnance. Já jsem vysvětlovala, že se obávám toho, aby se to neminulo účinkem, abychom tam nedostali manažerské wellness pobyty, což nemá být smyslem zdravotních benefitů. 50 tisíc korun je dostatečná částka, kterou může investovat zaměstnavatel do svého zaměstnance,“ řekla ministryně financí.

Senátoři navrhli u EET zrušit limit daňového osvobození u zdravotních benefitů

Spolu s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem místo toho navrhli, že u určitých vybraných zdravotních typů vyšetření nebo jiných zákroků si je může zaměstnavatel uznat jako daňově uznatelný výdaj, uhradí-li je za zaměstnance. „Je to takzvaný rakouský princip,“ řekla iDNES.cz Schillerová. Jako příklady uvedla speciální diabetologické, kardiologické, onkologické preventivní vyšetření či speciální očkování.

Před hlasováním celé horní komory parlamentu o návrhu EET tak nebyla ministryně financí nakloněna pozměňovací návrh senátorů podpořit.

Ústavně-právní výbor navíc navrhl z EET vyjmout bezhotovostní platby, o což se marně pokoušely ODS a TOP 09 už ve Sněmovně.

Podle vlády má obnovená EET narovnat podnikatelské prostředí a ročně má podle odhadu ministerstva financí přinést na výběru daní víc než 14 miliard korun. Nová verze evidence tržeb už počítá s tím, že podnikatele nebude nutit tisknout papírové účtenky.

Živnostníci s ročním obratem do jednoho milionu korun, kteří využívají paušální daň, se mohou evidenci vyhnout, pokud se přihlásí do režimu EET Off. Místo současných 100 korun měsíčně na dani z příjmů ale zaplatí 1500 korun, vedle sociálního a zdravotního pojištění.

Návrh obsahuje také obnovení některých daňových úlev zrušených předchozí vládou Petra Fialy a snížení DPH na nealkoholické nápoje v restauracích. Rodinám s dětmi vrací vládní návrh školkovné a studentům slevu na dani, které zrušil konsolidační balíček bývalé vlády.

Nealkoholické nápoje podávané v restauracích zařazuje vládní návrh do nižší sazby daně z přidané hodnoty 12 procent. Tiché víno má být opět daňově uznatelným darem. Evidence tržeb se nebude vztahovat na předvánoční prodej ryb.

Senát odmítne snahu koalice omezit v zákoně pravomoc prezidenta, kterou má podle ústavy

Senát nejspíše odmítne zákon o státních zaměstnancích. Odmítavé stanovisko senátní výbory přijaly i k doprovodné novele, kterou chce vládní tábor zrušit pravomoci prezidenta k vedoucím stálých misí u mezinárodních organizací.

Změnu omezující prezidenta ve Sněmovně navrhl poslanec SPD a předseda Svobodných Libor Vondráček.

„Je to jenom drobná úprava,“ komentoval přijetí návrhu ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka.

Jinak to vidí prezident. „Schválení zákona v poslanecké sněmovně, který počítá s odebráním pravomoci prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí České republiky při mezinárodních organizacích, ukazuje další pokus o omezení ústavních kompetencí hlavy státu. Představuje zúžení prostoru pro výkon pravomocí prezidenta republiky v zahraniční politice. Prezident republiky bude proto zvažovat další kroky,“ uvedl ředitel odboru komunikace Hradu Vít Kolář.

Koalice prosadila omezení pravomocí prezidenta. Drobná změna, říká Macinka

Senátoři naopak nejspíš schválí novelu jednacího řádu Sněmovny, která omezuje řečníky při navrhování změn programu schůze a rozšiřuje pravomoc v omezení řečnické doby při projednávání zákonů.

Schůze horní komory parlamentu má pokračovat i ve čtvrtek, kdy bude na program novela stavebního zákona. Má podle vládní koalice usnadnit a zrychlit povolování staveb. Senátoři k ní mají výhrady a odmítnou.

Koalice ANO, SPD a Motoristů sobě má ale ve Sněmovně dost hlasů na to, aby veto Senátu přehlasovala a prosadila si svou, stejně jako u dalších zákonů, které se vrátí k novému projednání do Sněmovny.

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