Senátoři nechtějí, aby Den samizdatu připomínal snahu blahořečit Tisa

Senát vrátil poslancům návrh, která má okruh významných dnů rozšířit o Den samizdatu, což byly neoficiální tiskoviny v totalitních režimech. Podle Sněmovny by měl připadat na 12. října, senátoři Hana Kordová Marvanová i Jiří Růžička ale upozorňovali, že by to mohlo být spojováno se snahou glorifikovat představitele klerofašistického Slovenského státu Jozefa Tisa a Andreje Hlinku.