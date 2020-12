Senát rozhodne o daňových sazbách. Babiš je chce hájit před Zemanem

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Sněmovní verze počítá s nárůstem daňové slevy na 34 125 korun ročně, což by s dalšími změnami snížilo příjmy veřejných rozpočtů o 134 miliard korun ročně. Sleva má být ve výši průměrné mzdy za předminulý rok, každoročně by se tak měnila. Výbory navrhly zvýšení jen o tři tisíce korun na 27 840 Kč ročně.



Shoda mezi senátory nepanuje na tom, o jak vysokou částku by si měly polepšit obce a kraje v rámci rozpočtového určení daní. Obcím by se podle doporučení výborů mohl zvýšit podíl na výnosu z daní z 23,58 procenta na 25,18 až 26,07 procenta. Podíl krajů by se mohl zvýšit z 8,92 procenta na 9,78 až 9,88 procenta.

Senátoři zřejmě zruší ustanovení prosazené Piráty, na jehož základě by se měly zdaňovat prodeje akcií ve výši 20 milionů korun a více, které jsou v držení déle než tři roky.

Zrušení superhrubé mzdy

Samotný návrh premiéra Andreje Babiše ohledně zrušení superhrubé mzdy a zavedení sazeb daně z příjmu 15 a 23 procent by podle analýzy připravil veřejné finance o 83 miliard korun. Návrh přitom snižuje daňovou progresi a v absolutním pohledu disproporčně zvýhodňuje zaměstnance s vysokými výdělky.



Návrh pirátského poslance Mikuláše Ferjenčíka ohledně zvýšení slevy na poplatníka na 34 125 korun mírně zvyšuje daňovou progresi, ale téměř nepomáhá nejméně výdělečné desetině zaměstnanců, protože ti nevyčerpají ani dnešní slevu na poplatníka a daně neplatí.

Návrh podle analýzy nicméně rovnoměrněji snižuje procentní sazbu ve všech skupinách zaměstnanců rozdělených do pěti skupin podle výše příjmu, tzv. kvintilech.

Premiér Babiš zároveň věří, že přesvědčí prezidenta Miloše Zemana, aby nevetoval daňový balíček. Jeho výhrady k předpisu ale chápe, řekl Rádiu Z. Prezident svůj úmysl sdělil minulý týden v úterý při schůzce s ministryní financí Alenou Schillerovou. Podle Zemana předpis v nynější podobě výrazně narušuje rozpočtovou stabilitu.