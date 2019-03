Senát podpořil vládu. Nechce, aby u daní mohlo být Česko v EU přehlasováno

Česko by se v případě změny vzdalo části své daňové politiky ve prospěch Bruselu, mělo by však podle současné vlády ochránit své zájmy.



„Senát preferuje zachování jednomyslnosti při rozhodování v oblasti daní a doporučuje vyjádřit nesouhlas se změnou rozhodovacích postupů v Radě EU v daňové politice z jednomyslného rozhodování na rozhodování kvalifikovanou většinou,“ uvádí se v přijatém stanovisku horní komory parlamentu. Změnu způsobu rozhodování o daních považuje Senát za nepřijatelné riziko.



Evropská komise zdůvodnila navrženou změnu tím, že by umožnila větší akceschopnost a rychlejší přijímání změn například v boji s daňovými úniky či podvody. Nyní je v daňových věcech potřeba souhlas všech států, kvalifikovaná většina by znamenala potřebu získat souhlasu 16 zemí, které dohromady reprezentují 65 procent obyvatel EU.

Podle senátora za ČSSD, bývalého ministra Jiřího Dienstbiera je zavedení většinového rozhodování i v případě daní jedinou možností, jak zajistit financování veřejných rozpočtů a jak omezit daňové odvody firem, které působí v Česku, do zemí z nižším zdaněním příjmů. Většina senátorů to ale viděla jinak. „Daňová politika by měla zůstat v rukou národního státu,“ řekl Tomáš Goláň z Klubu pro liberální demokracii - Senátor 21.