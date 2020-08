Zemřel bývalý senátor Tomáš Grulich. Zasazoval se o korespondenční volby

„Zemřel senátor Tomáš Grulich. Můj přítel a předchůdce v roli předsedy Stálé komise pro krajany v zahraničí Senátu Parlamentu ČR,“ oznámil na Facebooku Tomáš Czernin.

„Byl to čestný člověk a pracovitý senátor, usiloval o prosazení korespondenční volby ze zahraničí. Slibuji, že udělám vše, abych toto jeho nedokončené dílo dotáhnul do konce. Odpočívej v pokoji, příteli,“ napsal Czernin.

Tomáš Grulich vystudoval historii a etnologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, od roku 1992 přednášel na Fakultě sociálních věd UK. Kromě politika byl i kastelánem na zámku Klášterec nad Ohří a pracoval v teplickém krajském muzeu a deset let i v Národním muzeu. Poté, co odsud v roce 1992 odešel založil nakladatelství a tiskárnu, kterou vedl do roku 2006.



Grulich byl členem ODS od roku 1992 a radním Prahy 12 od roku 1998. Do Senátu ho voliči zvolili poprvé v roce 2006 v obvodu Praha 12, o šest let později mandát obhájil, v roce 2018 už nekandidoval a za jeho obvod je nyní senátorem Pavel Fischer.