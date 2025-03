Při debatě o poplatcích pro ČT chtějí i vládní senátoři řešit hospodaření

„Může to tak být, ale také to tak být nemusí. Problém, který mám s návrhem, je v tom, že nereflektuje, že by Česká televize měla, tak jako to dělají třeba obce, zveřejňovat všechny své údaje o tom, jak hospodaří, to znamená smlouvy a faktury,“ řekl v pondělí Hraba.

„Nemusí to být kontrola Nejvyšším kontrolním úřadem, stačí, když bude ČT prostě zveřejňovat, jako to zveřejňují třeba v registru smluv obce, s kým uzavřou smlouvu a za kolik peněz, to prostě v České televizi není. A to si myslím, že je naprosto zásadní chyba a pro mě je to zásadní věc,“ dodává senátor.

Podporujete zvýšení koncesionářských poplatků? celkem hlasů: 25 Ano, včetně rozšíření okruhu poplatníků 8 %(2 hlasy) Ano, ale bez rozšíření okruhu poplatníků 8 %(2 hlasy) Ne 84 %(21 hlasů)

Při schvalování návrhu, na který už kývli poslanci a který počítá se zvýšením poplatku České televizi ze 135 korun na 150 za měsíc, u Českého rozhlasu ze 45 na 55 korun měsíčně, chce také v Senátu diskutovat i o tom, zda novými poplatníky mají být lidé, kteří nemají televizi ani rozhlasový přijímač, ale mají mobil a teoreticky se můžou dívat na televizi nebo poslouchat rozhlas.

„Má to být zhruba 300 tisíc subjektů a chci se pobavit, zda je skutečně nutné, aby byl takto zpoplatněn i tento přístup, protože by šla zvolit jiná varianta, že by byl přístup přes nějaký paywall a zaplatili by pár korun, pokud by se na televizi skutečně dívali,“ říká Hraba z klubu ODS a TOP 09.

Měli by najít úspory u sebe, říká Čunek

Kriticky se na vládní návrh, který senátoři ještě nebudou schvalovat na schůzi příští týden, ale zřejmě až dubnové, dívá lidovec Jiří Čunek.

„Jsem přesvědčen, že Česká televize a Český rozhlas mají podávat informace správné, pravdivé, věcné. Česká televize nemusí mít tolik programů, nemusí soutěžit s těmi všemi ostatními televizemi. A já si myslím, že by měli najít úspory u sebe, protože částka, kterou dostávají, je dostatečná na to, aby měli program, který bude úspornější,“ řekl Čunek.

„Vyjadřuji svůj názor a obávám se, že ten těžko bude změněn. Určitě uznávám, že je mnoho zákonů, u kterých nevím, u kterých mohou změnit po diskuzi názor, ale u tohoto vím tolik informací, že asi ten názor nezměním,“ prohlásil lidovecký senátor, který byl dříve i v čele KDU-ČSL.

Vyjádření Hraby a Čunka naznačují, že projednávání návrhu na zvýšení poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas nemusí být úplná formalita.

Ovšem kluby ODS a TOP 09, Starostů a nezávislých a KDU-ČSL a nezávislí mají dohromady 60 ze 81 senátorů, takže si nějaké solitéry mohou dovolit. Jiná věc by ale byla, kdyby lidí s kritickým názorem z klubů vládních stran dokázali strhnout více svých kolegů.

Šéfka senátorů ANO Jana Mračková Vildumetzová také upozorňuje, že v Senátu má opozice menší možnosti protahovat projednání návrhu. Když ho totiž nestihne projednat do třiceti dnů, má se podle Ústavy za to, že horní komora parlamentu nemá výhrady. Zákon po uplynutí této lhůty, když ho senátoři nevrátí, míří automaticky na Hrad k podpisu prezidentovi.

ANO se chce bavit o kontrole hospodaření ČT

„Určitě se budeme chtít bavit o kontrole hospodaření České televize. Mě oslovila senátorka Hana Kordová Marvanová, že si myslí, že by to zasloužilo ještě ústavní novelu zákona právě o kontrole hospodaření České televize,“ říká Mračková Vildumetzová. Bude chtít řešit i to, zda by zvýšení poplatků veřejnoprávním médiím neměla notifikovat i Evropská komise.

Určitě také ANO podle šéfky klubu podá pozměňovací návrh, aby byly od poplatků osvobozeni senioři, lidé s průkazem osoby se zdravotním postižením, nezaopatřené děti a osaměle žijící osoby. O to už se opoziční hnutí snažilo samostatným návrhem zákona, ale iniciativa ANO nebyla v Senátu úspěšná. Odpůrci návrhu ANO mimo jiné argumentovali, že tuto věc má opozice navrhnout jako změnu, až do Senátu dorazí vládní návrh.

Mračková Vildumetzová to udělá, i když velké iluze nemá. Když ANO svůj návrh podalo poprvé, udělalo to ve chvíli, kdy koalice prosazovala zvýšení platů politiků o 6,9 %. „Chtěli jsme, aby se to projednávalo souběžně, a sám jste viděl, jak na to reagoval senátor Tomáš Töpfer,“ říká šéfka senátního klubu opozičního ANO.

Známý herec a senátor z klubu ODS a TOP 09, kterého znají televizní diváci třeba z Četnických humoresek, se iniciativě opozice vysmál. „Je to zhruba jedno malé pivo měsíčně, je to polovina espressa kávy v běžné kavárně, polovina, ne celé espresso, jeden jogurt, jedna jízdenka městskou dopravou, kterou senioři mají zadarmo, jeden panák rumu Božkov, když si ho dáte doma. Tři vajíčka měsíčně, prosím vás, ty mají cholesterol, takže je zdravé se vzdát tří vajec. Je to polovina litru benzínu a jsou to dvě cigarety měsíčně, čili jestliže se senioři vzdají dvou cigaret, co kouří měsíčně, budou ještě zdravější,“ hájil Töpfer koalicí prosazované zvýšení poplatků České televizi a Českému rozhlasu.

Vyšší poplatky by mohly být od května

Když návrh Senátem na dubnové schůzi – zřejmě 9. dubna – projde a podepíše ho i prezident Petr Pavel, budou lidé platit vyšší poplatky od května.

Předseda ANO Andrej Babiš opakovaně řekl, že to, co nyní prosazuje koalice, po volbách překope. Navrhuje sloučení České televize a Českého rozhlasu do jedné instituce. Mluvil také o tom, že Česká televize a Český rozhlas mají být financovány přímo ze státního rozpočtu.