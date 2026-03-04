Senátoři projednají pomoc Čechům na Blízkém východě. Zúčastní se i Macinka

Senátoři budou v závěru středeční schůze jednat o pomoci českým občanům, kteří uvázli na Blízkém východě kvůli konfliktu v regionu. Bod schůze zařadili na 16:00, poté co se domluvili na účasti s ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé). Jeho plánovanou návštěvu avizoval v rozpravě předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS).

Projednání situace na Blízkém východě navrhli Starostové. Vláda podle nich selhala, například v komunikaci. Senátorka z klubu STAN Hana Žáková novinářům řekla, že horní komora by měla kabinet vyzvat k tomu, aby se ze situace poučil. Už před zahájením schůze avizovali podporu tématu kluby ODS a TOP 09. Postup vlády naopak hájila senátorka ANO Jana Vildumetzová.

Komunikace ministerstva zahraničí a premiéra Andreje Babiše (ANO) nebyla podle Žákové koordinovaná, jednotná a nebyla aktivní. „Selhala spousta věci a například i systém Drozd,“ řekla senátorka. V ohroženém regionu se podle systému dobrovolných registrací nachází kolem 6 400 Čechů. Vláda pro ně vypravuje armádní letadla, kromě vládních letů se lidé do Česka vracejí i stroji společnosti Smartwings. Babiš uvedl, že Emirates od čtvrtka každý den přepraví z Dubaje do Prahy 615 lidí. Do letadla je má umisťovat konzulát podle systému Drozd.

Stát pronajal let do Jordánska. Češi uvízlí na Blízkém východě za cestu dají 15 tisíc

„Naprosto nebyly využity další kapacity, jako jsou například mobilní operátoři, kteří nabídli našim občanům data a telefonování zdarma, aby se mohli spojit aspoň se svými rodinami. Mohla to využít vláda právě pro rychlé a bezpečné informování,“ míní Žáková. Stát musí mít podle ní profesionální komunikační strategii připravenou.

„Vláda komunikuje, dělá maximum. Koná od první chvíle, současná opozice v Poslanecké sněmovně by měla přiložit ruku k dílu, aby se nám podařilo dostat ty lidi do Česka, což se děje,“ hájila před zahájením schůze kroky vlády předsedkyně klubu ANO Vildumetzová. Stejně jako další politici vládního hnutí konstatovala, že nynější koalice reaguje na situaci rychleji než minulá vláda ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů po útoku na Izrael v říjnu 2023.

Starostové přišli s návrhem podle předsedy klubu ODS a TOP 09 Zdeňka Nytry až v úterý večer, proto se klub ODS a TOP 09 nemohl záležitostí zabývat, přesto zařazení bodu na program schůze Nytra podpořil. Problém s pozdním podání návrhu později na plénu kritizovala část senátorů, a to i v souvislosti s dalšími navrhovanými body.

Křest krizové komunikace vlády. Dohání události, hodnotí experti a radí, jak na to

Vildumetzová neprosadila návrh, aby Senát projednal návrh usnesení odsuzující týrání zvířat. Vildumetzová argumentovala tím, že Sněmovna obdobné usnesení přijala v polovině února a horní komora by se měla připojit. Většinu senátorů ale nepřesvědčila.

Situace na Blízkém východě se vyostřila potom, co Izrael a Spojené státy zahájily v sobotu údery na Írán. Důvodem je podle amerického prezidenta Donalda Trumpa snaha zabránit tamnímu režimu získat jadernou zbraň. Teherán reagoval raketami a drony, které vyslal na Izrael a americké základny v regionu.

Ve Strakově akademii se sešla vláda. Ta mimo jiné projedná návrh zákona o odčerpání podezřelého majetku nebo návrh novely zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní. Na snímku Petr Macinka. (2. února 2026)
Předseda senátu Miloš Vystrčil na jednání předsedů parlamentů zemí V4. (27. února 2026)
Ministr zahraničí Petr Macinka po jednání Bezpečnostní rady státu (2. března 2026)
Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) po jednání šéfů parlamentů zemí Visegrádské čtyřky. (26. února 2026)
