Ambasáda USA v Praze omezuje provoz na síti X. Kvůli sporům o rozpočet

Velvyslanectví USA v Praze na svém účtu rovněž uvedlo, že služby týkající se pasů a víz budou i nadále dostupné navzdory pozastavení rozpočtových prostředků. Tyto služby budou stále fungovat jak ve Spojených státech, tak právě i na velvyslanectvích a konzulátech USA v zahraničí. Více informací mohou lidé najít třeba na webu travel.state.gov.
Americký oficiální účet byl přitom na sociální síti velice aktivní. Poskytoval sledujícím (nejen) Čechům informace o cestování do Států, prezentoval prohlášení vlády či prezidenta nebo připomínal mimořádné výročí a události. Účet byl založen byl v říjnu roku 2009.
|
Senát USA neschválil financování federální vlády, úřady musí omezit provoz
K omezení jeho provozu dochází v důsledku středečního hlasování o financování vládě. Republikáni i demokraté předložili své návrhy na prodloužení financování vlády, ani jeden z nich však Senátem neprošel. V důsledku toho čeká USA takzvaný shutdown. V praxi to znamená, že se zahájením nového fiskálního roku nemá federální vláda zaručené financování.
Krátce po verdiktu Senátu vydal Bílý dům výzvu úřadům, ve které žádá, aby se začínaly řídit plány na omezení služeb.
Krize jako příležitost
Americký prezident Donald Trump dle zahraničních médií vnímá omezení jako příležitost pro seškrtání opatření a programů, kterým jsou nakloněni demokraté. Obdobná situace se naposledy opakovala v době Trumpova prvního prezidentského mandátu mezi lety 2018 a 2019.
|
Teď, teď tu byl! Nový šéf americké ambasády se představil po cimrmanovsku
Republikáni se tento týden pokusí předložit svůj návrh financování znovu. Jejich šéf John Thune doufá, že ,,hrstka demokratů“ návrh podpoří, protože bez nich není možné, aby prošel.
Agentura Reuters už v dubnu informovala, že administrativa Donalda Trumpa plánuje snížit rozpočet ministerstva zahraničí USA o více než 30 miliard dolarů (620 miliard korun).