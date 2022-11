Odmítání plynu a ropy z Ruska je pro nás nevýhodné, prohlásil Okamura

„Německo a další země země Západu naplánovaly svou energetiku na odstavení uhlí a jádra a na tom, že tyhle zdroje nahradí plynem a obnovitelnými zdroji. To odstartovalo krizi v Evropě a i dnes to vrcholí nesmyslným, účelovým odstřižením od levného plynu a ropy z Ruska,“ prohlásil šéf SPD.

Řekl, že dvacet let veřejně hovoří a píše o nutnosti diverzifikovat zdroje energií v České republice bez ohledu na to, koho z dodavatelů máme či nemáme rádi.

„Nejde už o energetiku, ale o přežití evropské civilizace, protože se ve jménu anglosaské nadřazenosti odřezáváme jak od energetických surovin, tak surovin strategických pro moderní technologie. Titan a další vzácné kovy pochází ze zemí, které zcela úmyslně štveme proti sobě. Mimochodem i v systémech stíhaček a raket, které se posílají proti Rusku, je titan z Ruska, pozoruhodný paradox,“ řekl Tomio Okamura.

Ve svém vystoupení ani jediným slovem nezmínil, že to bylo Rusko, které v druhé polovině února napadlo Ukrajina a rozpoutalo největší válečný konflikt v Evropě od druhé světové války.

Energetická krize se týká jen satelitů USA, hlásal Okamura

Místo toho Okamura kritizoval, že Německo před pár týdny odmítlo oficiální ruskou nabídku zprovoznit plynovod Nordstream 2 a zajistit tak plyn pro Evropu na tuhle zimní sezonu. „Evropa si tak dobrovolně snížila a zúžila možnost dodávek energií a pochopitelně si jako bonus odmítnutím plynu ceny sama zvýšila,“ uvedl šéf SPD. „Energetická krize se fakticky týká jen satelitů USA, přičemž z veřejných zdrojů víme, že USA nakupují ruský plyn přes Čínu,“ tvrdil Okamura.

„Elektřiny, ropy a plynu je ve skutečnosti kolem nás dost. Jak říká premiér Viktor Orbán, střílíme si do nohou, do rukou a vypadá to, že míříme už i na naše hlavy,“ zakončil své vystoupení před zaplněným sálem na semináři, který zorganizovala jeho stranická kolegyně, poslankyně Marie Pošarová.