Semafor přestane blikat podle regionů. Bude jedna barva, řekl Prymula

15:20

Semafor hodnotící regiony podle rizika nákazy covidem bude podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly do dvou týdnů jednobarevný pro celou republiku. Přestává podle něj mít smysl rozlišovat podle regionů. To by se ale mohlo změnit v obráceném sledu, až se epidemie bude uklidňovat.