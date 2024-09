Češi vyvinuli motor pro nový dron, pomůže Ukrajině cílit na vzdálené cíle

Ukrajina v těchto dnech rozšířila svůj arzenál bezpilotních bojových prostředků o novou klouzavou pumu vlastní výroby, čímž reaguje na nedostačující dodávky podobných pum z Francie a USA. Za pomoci těchto pum vyrovnává technologickou převahu Ruska, které každý měsíc vystřelí na ukrajinskou frontu zhruba tisícovku bomb.

Má se jednat o pumu, která ze starší sovětské neřízené bomby dělá přesnou munici pomocí naváděcí soupravy. Dle expertů mohla Ukrajina k výrobě svých pum použít francouzskou klouzavou pumu Hammer jako předlohu. Puma váží přibližně čtvrt tuny, navádí ji GPS a s pohonem na tuhé palivo doletí až 65 km.

Dalším přírůstkem do arzenálu ukrajinské armády je dalekonosný dron Paljanycja, do kterých mimo jiné vyrábí proudové motory česká firma PBS Group. Právě PBS Group od začátku ukrajinsko-ruského konflikty dodává do země pohonné jednotky pro drony či vrtulníky, vyvíjí a vyrábí nové raketové motory. Nedávno pak PBS Group spustila výrobu motoru pro velký dron ve spolupráci s ukrajinskou firmou Ivčenko Progress.

Nový dron za rok a půl vývoje

Nový útočný dron (Palianytsia) se objevil 25. srpna letošního roku na sociální síti X. Bližší technické specifikace zatím nejsou známy. Experti se ale shodují na tom, že se jedná o úspěšnou kombinaci několika již existujících typů střel a dronů. Systém váží přibližně 400 kilogramů a má dolet přes 600 kilometrů. Je poháněn proudovým motorem a startuje z pozemní platformy.

Federico Borsari, expert z Centra pro analýzu evropské politiky (CEPA), pro Kyiv Independent vyzdvihl, že vývoj trval pouze rok a půl. Výroba jednoho kusu stojí v přepočtu půl milionu korun. „Můžete ji srovnat s raketami, ale rakety mají trochu jiné ovládací mechanismy,“ řekl Kyiv Independent Oleksandr Dmitrijev, ukrajinský poradce pro bezpilotní automatizované systémy.

Česká republika a české firmy jsou od začátku konfliktu významným podporovatelem Ukrajiny při její defenzivě vůči ruskému agresorovi. Dle odhadu prezidenta Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiřího Hynka, činila jen komerční část vývozu zbraní a vojenského materiálu na Ukrajinu v loňském roce kolem 30 miliard korun.

Ve zbraních, těžké bojové a letecké technice a munici věnovala Česká republika ze svých skladů materiál v celkové hodnotě téměř 7 miliard korun. V rámci muniční iniciativy darovala česká vláda dalších 500 000 kusů dělostřelecké munice v hodnotě 866 milionů korun, kterou vyrábí česká STV Group.

Premiér Petr Fiala proto vyjádřil v červenci hrdost nad pomocí českých firem, které dodávají vojenský materiál na Ukrajinu a aktivně pomáhají budovat její soběstačný obranný průmysl. Sellier & Bellot dodá stroje na výrobu malorážového střeliva a Česká zbrojovka podepsala smlouvu o transferu technologie pro montáž pušek CZ BREN 2 přímo na Ukrajině. Česká armáda pak asistuje s výcvikem ukrajinských vojáků.

Firmy z Česka se také sdružují pod Business Klubem Ukrajina, který založilo ministerstvo průmyslu a obchodu a jenž má za cíl poválečnou rekonstrukci napadené země.