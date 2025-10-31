Bál se rituálu a spáchal sebevraždu. Policie uzavřela případ člena kutnohorské sekty

  12:42
Policisté uzavřeli případ úmrtí muže, který se hlásil ke kutnohorské sektě. František J. spáchal sebevraždu v roce 2022 údajně kvůli strachu z lesního rituálu, který sekta prováděla u hradu Český Šternberk na Benešovsku. Podle kriminalistů se na jeho úmrtí nikdo další nespolupodílel.
ilustrační snímek | foto: Karel Cudlín

O ukončení policejního vyšetřování informoval web iRozhlas.cz, který dodává, že šestapadesátiletý František J. měl v den své smrti odvézt členy sekty dodávkou na kontrolu lesního rituálu, při kterém jiný muž zkolaboval a následně zemřel po úderech tyčí.

Na domluvené místo setkání ale už František J. nedorazil. Kriminalisté našli jeho tělo mezi obcemi Kozojedy a Truba. Někteří členové sekty později vypověděli, že spáchal sebevraždu. Mohl se podle nich obávat toho, že se bude muset do lesního rituálu také zapojit.

Očista údery tyčí do hlavy. Chtěl to, tvrdila o zavražděném zubařka Saxana

Policejní mluvčí Pavel Truxa redakci iDNES.cz potvrdil, že kriminalisté případ před několika dny odložili, jelikož se neprokázalo, že by se na mužově smrti spolupodílela další osoba. „Policisté případ odložili na základě výpovědi svědků a spousty znaleckých posudků,“ dodal Truxa.

Případ kutnohorské sekty začala policie rozplétat v roce 2022, kdy dvě nejoddanější stoupenkyně podle obžaloby zavraždili samozvaného léčitele a vůdce skupiny Richarda Šiffera. Čtyřiatřicetiletou zubařku poslal soud na 12 let do vězení, seniorku pak odsoudil ke 13 letům odnětí svobody. Obě ženy se proti rozhodnutí odvolaly.

Výnosná sekta zavražděného léčitele. Guru zubařky Saxany měl 90 milionů

Šiffer okolo sebe vytvořil sektu lidí, kteří mu bezmezně důvěřovali. Chodili na pravidelné nedělní a pondělní seance a svému guruovi posílali peníze. Věnovali mu desítky, stovky tisíc i miliony. Některé ženy s ním žily a měly vztah.

Nejoddanější byla právě zubařka Magdalena Šifferová. Léčitel byl jejím prvním přítelem vůbec. Ačkoliv se za něj neprovdala, změnila si své původní příjmení za jeho. Léčitel se k ní ale často choval arogantně, trestal ji, psychicky týral i mlátil. V noci nesměla spát, a když léčitel – její partner – usnul, musela bdít u jeho postele a „střežit jeho spánek“.

10. června 2025

Soudy

31. října 2025  12:24,  aktualizováno  12:50

Americký deník Financial Times rozkryl události, které stály za zrušením summitu v Budapešti, na němž se měli americký prezident Donald Trump s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem dohodnout na...

31. října 2025  9:16,  aktualizováno  11:39

