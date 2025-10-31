O ukončení policejního vyšetřování informoval web iRozhlas.cz, který dodává, že šestapadesátiletý František J. měl v den své smrti odvézt členy sekty dodávkou na kontrolu lesního rituálu, při kterém jiný muž zkolaboval a následně zemřel po úderech tyčí.
Na domluvené místo setkání ale už František J. nedorazil. Kriminalisté našli jeho tělo mezi obcemi Kozojedy a Truba. Někteří členové sekty později vypověděli, že spáchal sebevraždu. Mohl se podle nich obávat toho, že se bude muset do lesního rituálu také zapojit.
Policejní mluvčí Pavel Truxa redakci iDNES.cz potvrdil, že kriminalisté případ před několika dny odložili, jelikož se neprokázalo, že by se na mužově smrti spolupodílela další osoba. „Policisté případ odložili na základě výpovědi svědků a spousty znaleckých posudků,“ dodal Truxa.
Případ kutnohorské sekty začala policie rozplétat v roce 2022, kdy dvě nejoddanější stoupenkyně podle obžaloby zavraždili samozvaného léčitele a vůdce skupiny Richarda Šiffera. Čtyřiatřicetiletou zubařku poslal soud na 12 let do vězení, seniorku pak odsoudil ke 13 letům odnětí svobody. Obě ženy se proti rozhodnutí odvolaly.
Šiffer okolo sebe vytvořil sektu lidí, kteří mu bezmezně důvěřovali. Chodili na pravidelné nedělní a pondělní seance a svému guruovi posílali peníze. Věnovali mu desítky, stovky tisíc i miliony. Některé ženy s ním žily a měly vztah.
Nejoddanější byla právě zubařka Magdalena Šifferová. Léčitel byl jejím prvním přítelem vůbec. Ačkoliv se za něj neprovdala, změnila si své původní příjmení za jeho. Léčitel se k ní ale často choval arogantně, trestal ji, psychicky týral i mlátil. V noci nesměla spát, a když léčitel – její partner – usnul, musela bdít u jeho postele a „střežit jeho spánek“.
10. června 2025