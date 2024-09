Démoni u porodu holčičky. Co se dělo v pozadí tragické události v Plasech

Bába šedivá jsou podle sekty démoni v ženách, které je vypínají, přikazují jim dělat věci a vstupují do nich, aby „nežili láskou“. Linda v neděli v sídle sekty porodila. A vše dopadlo tragicky: následně zkolabovala, upadla do bezvědomí a spolu s čerstvě narozenou holčičkou je musela odvézt záchranka.

Linda nyní leží ve fakultní nemocnici v Plzni. Prodělala mozkovou smrt, dítě je mimo ohrožení života. Sektář Stančík, který se převléká za šaška a říká, že je bůh, natáčí další a další videa k tomu, co se vlastně v domě stalo, útočí na všechny a sprostě nadává. V některých videích zaznělo i to, že otec dítěte půjde do nemocnice a vystřílí ji, kvůli čemuž do špitálu policie poslala hlídky. Kdo jsou vlastně sektáři z Cesty světla, domu Ohnivého draka v Plasích na Plzeňsku? MF DNES do sekty pronikla už před rokem, kdy poprvé před Stančíkem a jeho výzvami varovala.