Jsou sekty nebezpečné? Podobný scénář může nastat i ve skautu, líčí religionistka

Jaký je rozdíl mezi „sektou“ a jiným společenstvím?
Rozdíl je především v samotném slově. „Sekta“ je v běžném jazyce spíš pejorativní označení. Používáme ho pro skupiny, které nám připadají podezřelé, nepochopitelné nebo z nichž máme obavy. V odborném prostředí se proto tomuto označení vyhýbáme. Mluvíme spíše o nových náboženských hnutích.
Jaká náboženská hnutí u nás nejvíce zarezonovala?
V českém prostředí se v posledních letech často zmiňuje kauza spojená s guruem Járou, případ z Kutné Hory nebo dřívější kuřimská kauza. (Guru Jára byl český „duchovní mistr“ tantry, výtvarník, fotograf, spisovatel duchovní literatury a zakladatel ezoterické školy Poetrie Jaroslava Dobeše, který byl odsouzený za znásilnění svých klientek; kutnohorská skupina se vytvořila kolem později zavražděného charismatického léčitele Richarda Šifera; kuřimská kauza je známa jako případ týrání dvou chlapců v Brně, Kuřimi a Veverské Bítýšce v letech 2006–2007, pozn. red.). Právě tyto události se do veřejné debaty propsaly, protože byly nějakým způsobem vyhrocené nebo obtížně srozumitelné. Podobný vzorec vidíme i v zahraničí.
Je nutné si uvědomit, že u vůdce a stoupence nejde o jednoduchý příběh manipulátora a oběti, jak to známe z mediálních zkratek. Spíš jde o oboustranný vztah, kdy člověk hledá odpovědi a „učitel“ naplňuje roli někoho, kdo je může nabídnout.