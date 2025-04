Násilné lesní rituály. Policie chce obžalovat šest lidí za úmrtí v kutnohorské sektě

Rituály se měly konat v srpnu 2022. Člen sekty podle kriminalistů pobýval na léčitelův příkaz v lesích nahý a ostatní ho jezdili kontrolovat. Dva muži ho bili po celém těle dřevěnou tyčí. Když po několika dnech začal kolabovat, léčitel se zalekl a ujel.

Ostatní členové sekty ale stále věřili v jeho léčitelské schopnosti a kolabujícího muže za léčitelem odvezli. Ten stále odmítal pomoci, proto ostatní zavolali záchranáře. Lékařka, která přijela, ale už nedokázala pomoci. Podle pitevní zprávy byl muž v tu dobu již několik desítek minut, možná hodin po smrti.

Na místo tak přijel koroner a spolu s ním kriminalisté. Koroner však nedokázal hned určit příčinu smrti a jen vyloučil, že by muž zemřel na nějakou chorobu. Policistům popsal, že má po těle modřiny a podlitiny.

„Krajští kriminalisté již ukončili vyšetřování tohoto případu a na konci března podali ke Krajskému státnímu zastupitelství v Praze návrh na obžalobu šesti lidí pro trestné činy vydírání a neposkytnutí pomoci,“ sdělila serveru mluvčí středočeské kriminálky Vlasta Suchánková.

Již dříve uvedla, že jim v případě prokázání viny hrozí vězení v délce od dvou do osmi let, respektive od osmi do 16 let.

Policisté se zabývají i úmrtím i dalšího muže, který byl rovněž součástí sekty. Jeho tělo našli mezi obcemi Kozojedy a Truba. Někteří členové sekty vypověděli, že spáchal sebevraždu. Mohl se podle nich obávat toho, že mu léčitel nakáže, aby se do lesního rituálu také zapojil.

Léčitele usmrtily jeho stoupenkyně

Na začátku října 2023 zemřel i vůdce sekty, podle obžaloby ho zavraždily dvě jeho stoupenkyně - kutnohorská zubařka a bývalá tělocvikářka. Podle státní zástupkyně muž před svým skonem dobrovolně spolkl lék, který obstarala zubařka a který měl zklidňující a hypnotické účinky.

Zubařka ho poté řízla skalpelem do třísla a na zápěstí a vpíchla mu celkové anestetikum. Muž začal silně krvácet a došlo u něj zřejmě k srdeční zástavě. Obě ženy se snažily obrovské množství krve vysušit ručníky.

Druhý den ženy oznámily smrt v bytě policistům a k činu se přiznaly. Obě se hájily, že léčitel si smrt přál a v podstatě šlo o asistovanou sebevraždu. Český trestní řád ale napomáhání ke smrti stíhá jako vraždu.

V hlavním líčení vyšlo najevo, že usmrcený padesátiletý muž působil v Kutné Hoře jako samozvaný léčitel a guru. Shromáždil kolem sebe stoupence, kteří se řídili v osobním i pracovním životě jeho pokyny. Svědci vypovídali o tom, že je fyzicky i psychicky týral. Podle obou obžalovaných žen si muž nakonec přál zemřít a přiměl je k tomu, aby ho usmrtily.