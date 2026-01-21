Senát vybere kandidáty na ombudsmana, bude jednat i o Ukrajině a ruské hrozbě

Volba kandidátů na funkci ombudsmana zaměstná Senát. Vybere kandidáty ze šesti nominovaných. Jsou mezi nimi zástupce současného ombudsmana Vít Alexandr Schorm, bývalá vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková, právnička z úřadu ombudsmana Eva Kostolanská, bývalý ústavní soudce Jaromír Jirsa, právník Jakub Kříž a advokát Jan Matys.
Senát má rovněž schválit uspořádání veřejného slyšení k bezpečnosti Evropy a obranyschopnosti ČR. Má se konat v den čtvrtého výročí ruské agrese proti Ukrajině, Pozváni budou prezident Petr Pavel i premiér Andrej Babiš.

Senátoři budou schvalovat také stanovisko k dalšímu působení Česka v koalici ochotných, která zajišťuje dodávky munice pro Ukrajinu napadenou vojsky ruského diktátora Vladimira Putina.

Horní parlamentní komora by podle navrženého usnesení mohla konstatovat, že Rusko je kvůli agresi nejvýznamnější hrozbou pro českou a evropskou bezpečnost. Vláda by proto podle návrhu měla pokračovat v krocích ke zvýšení bezpečnosti občanů a obranyschopnosti České republiky vůči ruské hrozbě a k posilování obranných schopností Ukrajiny.

Senát také podle mediální komise má zaujmout postoj k záměru vládní koalice ANO, SPD a Motoristů zrušit rozhlasové a televizní poplatky. Financování České televize a Českého rozhlasu přímo ze státního rozpočtu by podle kritiků tohoto záměru ohrozilo jejich nezávislost.

