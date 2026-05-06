„Jděte do pr....,“ ujely nervy Fialovi z SPD v hádce o sjezd sudetských Němců

Josef Kopecký
  9:20
Vulgárními slovy „jděte to pr....“ zakončil v noci šéf poslanců SPD a první místopředseda vládního hnutí Radim Fiala více než šest hodin trvající přetahovanou mezi poslanci, zda přijmou usnesení vyjadřující nesouhlas s konáním sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu koncem května v Brně.

Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě. Na snímku Radim Fiala (SPD). (3. února 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

„Vy jste tady do krve hájili zájmy sudetoněmeckého landsmanšaftu místo zájmů lidí, kteří umřeli v těch koncentrácích. Jděte do pr....,“ řekl Radim Fiala na adresu parlamentní opozice.

Jeho slova doprovázelo bouchání některých poslanců do lavic.

„Poslal nás tam, kam slunce nesvítí,“ glosoval jeho slova před středeční mimořádnou schůzí Sněmovny poslanec ODS Jiří Havránek.

Okamura v noční bitvě neprosadil odmítnutí sjezdu sudetských Němců v Brně

Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura navrhl v úterý ve Sněmovně usnesení, ve kterém chce, aby dolní komora parlamentu vyzvala, ať se jednání Sudetoněmeckého krajanského sdružení nekoná v České republice.

I když se o to Sněmovna přela šest hodin, k ničemu nedošla. Necelou hodinu po půlnoci vládní koalice ustoupila a Sněmovna jednání o usnesení na návrh ministra Borise Šťastného přerušila do středy do 18 hodin.

Poté ještě následovala některá vystoupení poslanců s přednostním právem, včetně vulgární urážky šéfa poslanců Radima Fialy.

Sudeťáci, primitivové i aroganti. Dvořák se Zaorálkem se ostře pohádali v Rozstřelu

Patnáct let svoji. Princ William a princezna Kate slaví křišťálovou svatbu

„Slavíme 15 let manželství,“ stojí u fotky celé rodiny, kterou William a Kate...

Před 15 lety si britský princ William vzal ve Westminsterském opatství v Londýně Kate Middletonovou. Manželé tak 29. dubna slaví výročí sňatku, které se označuje jako křišťálová nebo skleněná svatba....

Černou stavbu na Znojemsku zboural bagr, majitel zkroušeně sledoval mizející domov

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu,...

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu a nařídily jeho demolici, majitel František Sklenář nakonec neuchránil. V úterý kolem páté hodiny ráno na místo přijel...

Zátah v luxusním autobazaru. Policie zabavuje vozy, před halou čekají klienti

Policie zasahuje u prodejce ojetých vozů Auta Super v Praze-Hostivaři, 30....

V sídle známého pražského obchodníka s luxusními a drahými ojetými vozy Auta Super zasahuje policie. Vyklízí sklad aut a vyšetřuje. Před reprezentativní halou, kde autobazar sídlil, vyčkávají pod...

Anděl, který dostal od života naloženo. S Potměšilem se rozloučil plný Týnský chrám

Rakev se zesnulým Janem Potměšilem nesou v druhé řadě i jeho synové (28. dubna...

V Chrámu Matky Boží před Týnem se rodina a veřejnost rozloučila se zesnulým hercem Janem Potměšilem. Mezi přítomnými byli Eva Holubová, Jan Hřebejk, Patrik Hartl či Aňa Geislerová. Vzpomínali na něj...

Jiřina Bohdalová exkluzivně: Za minulého režimu nikdo nemusel, v tom jsem tvrdá

Premium
Herečka Jiřina Bohdalová slaví 95 let.

Herečka Jiřina Bohdalová ještě pár dní před svými pětadevadesátými narozeninami točí své televizní pořady a tvrdí, že právě práce jí pomáhá. „Kdybych se jenom válela v posteli, byl by to začátek...

Vy nás chcete kritizovat za rozpočtovou odpovědnost? diví se Schillerová

Přímý přenos
Ministryně financí za ANO Alena Schillerová na mimořádné schůzi Sněmovny (6....

Koalice ANO, SPD a Motoristů sobě se na mimořádné schůzi Sněmovny pokusí prosadit novelu zákona upravující veřejné rozpočty a sestavování státního rozpočtu. Opozice varuje před rozvolňováním pravidel...

6. května 2026  5:35,  aktualizováno  9:40

Trump opět zaútočil na papeže. Myslí si, že je fajn, když má Írán jaderné zbraně, řekl

Prezident Donald Trump na setkání s majiteli malých podniků v Bílém domu ve...

Americký prezident Donald Trump opět kritizoval papeže Lva XIV., kterého obvinil z toho, že ohrožuje mnoho katolíků kvůli schvalování íránských jaderných zbraní. Dnes to napsal web Independent.

6. května 2026  9:37

Senátorům vadí, že za druhou funkci dostávají méně peněz. U soudu neuspěli

Soudkyně Veronika Křesťanová, předseda soudu Josef Baxa a soudkyně Kateřina...

Je správné, aby za dvě funkce dostávali politici různé, „pokrácené“ peníze? Na takovou otázku ve středu odpovídal Ústavní soud. Se stížností se na něj obrátila skupina senátorů, které se nelíbí, že...

6. května 2026,  aktualizováno  9:27

Nové album Rolling Stones vyjde 10. července, podílel se na něm i Charlie Watts

Mick Jagger. Skupina Rolling Stones vystoupila v Liverpoolu po 50 letech (9....

Legendární britská rocková kapela Rolling Stones oznámila, že 10. července vydá nové album. Foreign Tongues (Cizí jazyky) bude 25. studiovou deskou skupiny natočenou ve Velké Británii. Kapela...

6. května 2026  9:13

Zlatý středník 2026 uzavřel přihlášky. Letošnímu ročníku dominují podcasty a AI

Oborová soutěž Zlatý středník hodnotí komunikační projekty a firemní média v...

Oborová soutěž Zlatý středník, která hodnotí komunikační projekty a firemní média v Česku a na Slovensku, uzavřela přihlašování do 24. ročníku. Porota bude nyní posuzovat celkem 650 přihlášek, které...

6. května 2026

Loď s hantavirem zakotví na Kanárských ostrovech, nakažené vyzvednou vrtulníky

Na výletní lodi v Atlantiku zemřeli tři lidé, zatím u jednoho našli hantavirus

Na Kanárské ostrovy míří výletní loď MV Hondius, na jejíž palubě se rozšířila nákaza hantavirem. Španělská vláda umožnila přístup na ostrovy poté, co se dohodla se Světovou zdravotnickou organizací...

6. května 2026  8:52

Oprava havarijního mostu by byla příliš levná, spojení tak zajišťuje provizorium

Most nad železničním koridorem mezi obcemi Lelekovice a Česká na Brněnsku je už...

Most nad železničním koridorem z Brna na Vysočinu je už v takovém stavu, že nad ním museli silničáři nechat postavit speciální provizorní konstrukci. Stavba spojující obce Lelekovice a Česká na...

6. května 2026  8:34

V Nepálu zemřel český horolezec Roubínek, patrně mu selhaly plíce

Italský záchranářský vrtulník. Ilustrační foto.

Při sestupu z tábora C3 na nepálské straně hory Makalu II zemřel v pondělí český osmatřicetiletý horolezec David Roubínek. Na Facebooku o tom informovala cestovní kancelář Expedition Club, která...

5. května 2026  22:54,  aktualizováno  6. 5. 8:06

Hasičům v Českém Švýcarsku pomohl noční déšť. Majitel letiště začne sčítat škody

Požár v Národním parku České Švýcarsko. Oheň vzplál v lese u Rynartic. Vyžádal...

V národním parku České Švýcarsko pátým dnem pokračuje hašení požáru v okolí Chřibské. Od středy hasiči zasahují už jen ze země. V terénu se jich dopoledne bude pohybovat ještě kolem 370, odpoledne se...

6. května 2026  8:05

VIDEO: Nehodláme sedět v koutě, vzkazují Havlová a Pořízková jako Bardotky

Z filmu Bardotky

Vrásky? V pořádku. Život bez partnera? Taky v pořádku. Chtít od života víc? Naprosto zásadní! Takový vzkaz posílají ženám Bardotky, hrdinky letní komedie, která zveřejnila trailer a do kin vtrhne 23....

6. května 2026

V krajních případech přijde rákoska. Školáci v Singapuru mohou dostat až tři rány

Členové šaríatské policie se chystají potrestat muže výpraskem jako trest za...

Singapurské školy budou moci podle nových směrnic používat výprask coby trest pro šikanující chlapce. Podle závažnosti prohřešku mohou dostat jednu až tři rány rákoskou. Dívek se tento trest netýká....

6. května 2026  7:28

