V souvislosti s válkou na Ukrajině se dle Kociánové například množí dotazy na dostupnost krytů civilní obrany. „Z minulého režimu ještě přetrvává dojem, že každý u nás má někde „své místečko“ v krytu. Tak to ale není,“ říká.

Kryty budované od 50. do 80. let minulého století jako ochrana před zbraněmi hromadného ničení byly totiž situované na základě akutnosti hrozby. To znamená, že se vyskytovaly hlavně ve velkých městech a v centrech průmyslové výroby. Navíc s konkrétním určením. Buď pro zaměstnance daného průmyslového podniku nebo třeba pro žáky škol. A jak host Rozstřelu dále upozorňuje, i v 90. letech, kdy bylo provozuschopných krytů nejvíce, by spolu s pražským metrem ochránily pouze 10 % obyvatelstva.

Různé druhy nebezpečí i úkrytu

V současnosti je v přípravě nová koncepce ochrany obyvatelstva. Její součástí jsou podle Kociánové také zásady, jak vybírat prostory vhodné k ukrytí, případně jak je zdokonalit, aby byly pro tento účel vhodné. „Zatímco při úniku chemických látek je nutné hledat úkryt ve vyšších patrech, protože chemikálie se drží při zemi, v případě jaderné havárie je naopak vhodné držet se co nejníže, ideálně v podzemí nebo v místnosti bez oken,“ konstatuje plukovnice.

V případě vojenského útoku se dle expertky hodí jakýkoliv suterén nebo sklep, takže třeba i podzemní garáže, stanice metra, které jsou v podzemí anebo tunely či podchody. Neměli bychom ale volit místa, v jejichž blízkosti jsou nějaké další zdroje ohrožení, jako například bazén či zimní stadion, kde může dojít k úniku chemických látek. Ochranný prostor by měl mít zesílené stropy či okenní a dveřní prostory, přívod vzduchu a měl by být do vzdálenosti maximálně 500 metrů.

Když to není zkouška sirén

Pokud by nastalo reálné nebezpečí, měly by před ním včas varovat sirény. Jejich zvuk znají obyvatelé Česka hlavně z pravidelných zkoušek, ke kterým dochází vždy první středu v měsíci. „Zkušební tón je v podstatě nepřerušovaný a trvá 140 sekund. Když si ho představíme graficky, tak je to v podstatě rovná čára,“ říká plukovnice Kociánová.

Jak by to ale vypadalo a jak by zněly sirény, pokud by nešlo o zkoušku? Požární poplach a svolávání dobrovolných hasičů oznamují sirény přerušovaným tónem. Chemický poplach bychom měli poznat podle kolísavého zvuku, tedy střídavě stoupající a klesající tón a stejná zvuková výstraha platí i pro varování v případě povodní. Po zaznění signálu by vždy měly následovat další informace o nebezpečí prostřednictvím hromadných informačních prostředků. Jako je například místní rozhlas, Český rozhlas, Česká televize a regionální rozhlasové stanice.

Obsah evakuačního zavazadla pak souvisí s důvodem evakuace. Zejména co se týká jeho velikosti. Trochu jinak budeme balit při povodních a jinak při nutnosti ukrýt se před vojenským útokem. „Základem by ale v každém případě měla být pitná voda, jídlo, deka, karimatka, toaletní papír, věci osobní hygieny, léky a ideálně multifunkční nůž,“ radí Kociánová.

Dále doporučuje nezapomenout na doklady, peníze, bankovní karty a klíče. Další skupinou je elektronika, tedy nabitý mobil, powerbanka, rádio na baterie a svítilna. Vhodné jsou dle plukovnice také společenské hry, časopis či kniha, zkrátka něco, čím bychom přišli na jiné myšlenky a zároveň si pomohli ukrátit čas. Vejít bychom se měli ideálně do 25 kilogramů.

Zájem politických reprezentantů je minimální

V otázce připravenosti obyvatelstva na mimořádné události jsou na tom podle šéfky civilní ochrany nejlépe země, které byly dlouhodobě neutrální, případně byly opakovaně vystaveny nějaké hrozbě. „Finsko například má léta pravidelné kurzy pro obyvatele i pro vysoké státní představitele a zájem je obrovský. Musí na to dělat pořadník. U nás se zájem zvýší až teprve po nějaké krizové události. Typickým příkladem jsou povodně,“ popisuje expertka.

Rozdíl je dle Kociánové také ve financování. Zatímco ve Finsku jsou preventivní programy financovány ze soukromých zdrojů a neziskových organizací, u nás jsou tyto aktivity pokrývány obcemi nebo státem.

Co mít doma pro případ nouze a v jakém množství? A jak se v případě poplachu zachovat? I na tyto dotazy odpovídá dále v Rozstřelu plukovnice Silvie Kociánová, vedoucí oddělení ochrany obyvatelstva Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.