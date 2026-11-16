Pavel jmenoval šéfa Vrchního soudu v Olomouci. Zdůraznil nutnost nestrannosti

Krhut poté řekl ČTK a České televizi, že za své priority pokládá personální obměnu za mladší soudce, větší zapojení soudu do odborné debaty a práci s umělou inteligencí.
Krhutovo funkční období bude sedmileté, jeho předchůdci Václavu Čapkovi vypršel mandát na sklonku září. „Chtěl bych říct, že s takovým jmenováním se pojí obrovská odpovědnost,“ řekl při předání jmenovacího dekretu Pavel, který konstatoval, že pro dosažení této pozice je nutné prokázat nejen odbornou zdatnost, ale i určité lidské vlastnosti. Zdůraznil, že důvěra občanů v instituce státu je významná zejména v době, kdy jsou často zpochybňovány jistoty tvořící základ života každého člověka.
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Pětapadesátiletý specialista na insolvenční právo Krhut už u olomouckého vrchního soudu působí, a to od léta 2024. Od letošního 1. října pak byl fakticky pověřený vedením instituce. „Ty první kroky už proběhly - ty jsou vždycky o tom navázat na to, co bylo, udržet ten dobrý stav soudu,“ uvedl po jmenování předsedou.
„Samozřejmě jsem formuloval i nějaké záměry do budoucna: otevřít ten vrchní soud, více ho zapojit do odborné debaty. Další úkol, který mě čeká, je personální obměna, protože kolegové nejsou nejmladší, takže budeme neustále obměňovat. No a takový revoluční úkol je začít pracovat s umělou inteligencí, což je jednoznačný trend dneška,“ zmínil Krhut.
Podle justičních statistik působilo loni u olomouckého vrchního soudu 45 soudců. Zdaleka nejpočetnější tam byla věková skupina mezi 51 a 60 lety, následují soudci mezi 61 až 70 lety věku. Ve věku do 40 let se u soudu nevyskytl žádný soudce už od roku 2014.
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„Doufám, že i pana ministra přesvědčíme, že justice alespoň v nějakém rozsahu nové soudce potřebuje, aby mohlo probíhat vzlínání soudní soustavou až po Nejvyšší soud,“ reagoval Krhut na stanovisko ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce (za ANO), že soudců je dostatek.
K zapojení soudu do odborné debaty Krhut podotkl, že by chtěl zorganizovat nějakou konferenci nebo se zúčastňovat obdobných akcí v hlavním městě. Plánuje také spolupracovat s pražským vrchním soudem. „Spousta akcí by samozřejmě mohla probíhat v nějaké spolupráci, rádi se ke kolegům z Prahy přidáme,“ vzkázal.
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Krhut soudí od roku 1997. Pracoval u ostravského krajského soudu, kde v letech 2002 až 2019 zastával funkci místopředsedy. Poté byl na stáži u Nejvyššího soudu. „Nikdy jsem nebyl na obvodním soudu, takže k otázce překreslení justiční mapy se až tolik vyjadřovat nemohu,“ poznamenal k Tejcovu záměru sloučit některé okresní soudy.
Jako dobrá myšlenka mu ale připadá vytváření větších celků s pobočkami. „Ta práce s pobočkou je docela přínosná, pružná, věci se dají přesunovat z pobočky do centra a nazpět podle aktuální situace,“ popsal vlastní zkušenost z doby svého působení v Ostravě.
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„Jiná věc je, jestli se někde zruší pracoviště v místech, kde je málo soudců. To by znamenalo horší dostupnost, ale zase lepší odbornost - vždycky je to něco za něco. Koneckonců podobně to vidíme i ve zdravotnictví,“ poznamenal.
Ze statistik délek řízení i nevyřízených věcí na jednoho soudce vychází Vrchní soud v Olomouci dlouhodobě lépe než jeho pražský protějšek, a to zejména u civilních odvolacích agend. „Tipl bych, že věci pražských kolegů jsou přece jen o něco těžší než olomoucké. Ale na druhé straně Olomouc funguje dlouhodobě kvalitně, takže se nepodceňujme,“ řekl k tomu Krhut.
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O funkci předsedy se vedle Krhuta ucházely také dvě jeho kolegyně z vrchního soudu - místopředsedkyně Martina Kouřilová a bývalá místopředsedkyně Diana Vebrová - a také soudce prostějovského okresního soudu Věroslav Řezáč. Krhut získal v září před výběrovou komisí 44 bodů z 50 možných, další uchazeči obdrželi 25, 24 a tři body. Komise vyzdvihla Krhutovu letitou soudcovskou praxi, manažerské zkušenosti, organizační předpoklady i znalost problematiky nejen olomouckého vrchního soudu, ale i krajských soudů v jeho obvodu. Tejc ho pak v říjnu navrhl Hradu na jmenování, nominaci následně schválila vláda.
Nového předsedu brzy získá i druhý z vrchních soudů. Stávajícímu předsedovi Vrchního soudu v Praze Luboši Dörflovi totiž skončí funkce na Nový rok. Zájemci se mohou do výběrového řízení přihlásit do tohoto čtvrtka, Krhut bude jedním ze členů výběrové komise. Podle dřívějších informací se o místo hodlá ucházet bývalý dlouholetý prezident Soudcovské unie a někdejší předseda Městského soudu v Praze Libor Vávra, současný místopředseda pražského vrchního soudu a propagátor využívání AI v justici Roman Horáček nebo šéfka ústeckého krajského soudu Lenka Ceplová.