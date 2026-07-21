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Vystrčila udivila Babišova slova, že výsledek účasti v koalici ochotných je nula

Josef Kopecký
  15:50
Předsedu Senátu Miloše Vystrčila z ODS velmi udivila slova premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše, že výsledek účasti České republiky v koalici ochotných je nula. „Já se nestačím divit. Pokud já jsem se kdykoliv kteréhokoliv jednání zúčastnil, tak jsme byli oceňováni například za muniční iniciativu a je to i výsledek existence koalice ochotných,“ řekl Vystrčil.

Válka na Ukrajině

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„Mimochodem, výsledek účasti České republiky v koalici ochotných je nula. Není nic,“ prohlásil Babiš v pondělí po jednání vlády.

Lídři devíti evropských zemí se před pár dny v Paříži na jednání, jehož se účastnil i Babiš, dohodli s Ukrajinou na založení nové koalice pro integrovanou evropskou obranu proti balistickým střelám. Česká republika se na této iniciativě nepodílí.

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Babiš řekl, že dospěl k názoru, že to musí být projekt Evropské unie. „Má to být projekt a la Airbus, kde Evropa bude vyrábět evropské patrioty a buď to sama vyvine Evropa, nebo by měla koupit licenci od Spojených států,“ prohlásil premiér a šéf ANO.

Evropa podle něj potřebuje, aby se Francie a Německo domluvily. „A ne, že tam bude i Ukrajina i Velká Británie. Velká Británie ať se vrátí do Evropské unie,“ řekl doslova Babiš po jednání vlády.

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„Co se týká Velké Británie, je součástí Evropy, i když není členem Evropské unie. Jsem přesvědčený, že pokud se bavíme o evropském pilíři NATO, naší obranyschopnosti nebo konkurenceschopnosti Evropy, je potřeba s Velkou Británií počítat. To, že není součástí Evropské unie, by ji nemělo nijak diskvalifikovat,“ reagoval na premiérova slova po jednání vlády Vystrčil.

Na dohodě koalice ochotných se kromě Velké Británie, která opustila Evropskou unii, podílejí Francie, Španělsko, Německo, Itálie, Nizozemsko, Dánsko, Švédsko a Norsko, všechno členské státy NATO.

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