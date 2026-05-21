Redakce iDNES.cz shání vyjádření mluvčí nemocnice.
Masopust se ujal vedení střešovické nemocnice v srpnu 2024. Ústřední vojenskou nemocnici na rozdíl od dalších fakultních nemocnic v největších českých městech nezřizuje ministerstvo zdravotnictví – spolu s vojenskými nemocnicemi v Brně a Olomouci ji řídí ministerstvo obrany.
Úplatky, padělání lékařských zpráv. Policie zasahovala v ÚVN, zadržela 11 lidí
Je výcvikovým, vzdělávacím a odborným zdravotnickým zařízením armády, od roku 1994 se stará také o běžné občany a pečovala i o prezidenty Václava Havla nebo Miloše Zemana.
Policie minulý týden zasahovala v ÚVN, v kauze obvinila zatím deset lidí. Všechny bude stíhat na svobodě. Podle zveřejněné právní kvalifikace se případ týká falšování lékařských posudků.
Ředitel nemocnice Masopust dříve uvedl, že se věc týká dvou lidí pracujících pro nemocnici. Vyšetřovatelé se mimo jiné zajímají o některé lékaře psychiatrického a psychologického oddělení nemocnice. Detektivové mají podezření, že lékaři ve velkém na objednávku manipulovali zdravotní posudky pro různé účely.
12. května 2026