Premium

Mimořádná nabídka
690 Kč/rok

Šéf Unie sociálních služeb Kubát skončil, čelí podezření kvůli dotacím

Autor: ,
  10:05
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Předsedu Unie sociálních služeb Viktora Kubáta minulý týden odvolali z funkce....

Předsedu Unie sociálních služeb Viktora Kubáta minulý týden odvolali z funkce. (19. října 2023) | foto: ČTK

Ministr práce a sociálních věcí za ANO Aleš Juchelka před jednáním vlády, která...
Jednání vlády o státním rozpočtu. Na snímku Aleš Juchelka. (21 září 2026)
Ministr práce a sociálních věcí za ANO Aleš Juchelka přichází na schůzi vlády...
Syn režiséra a spoluautora cimrmanovských her Ladislava Smoljaka Filip Smoljak...
9 fotografií
Předsedu Unie sociálních služeb Viktora Kubáta minulý týden odvolali z funkce. Skončil i výkonný výbor unie, která je největším zástupcem sociálních služeb v Česku. Odhlasovala to většina z přítomných členských organizací. V pondělí o tom informoval Český rozhlas - Radiožurnál. Kubát podle serveru čelí podezření, že využil svého postavení, aby vyjednal lepší dotaci pro svůj spolek a o možnosti ostatní členy včas neinformoval. Kubát už dříve kritiku odmítl. Odvolání bere na vědomí.

Spolu s Kubátem byli z čela unie odvoláni i zbylí dva členové výkonného výboru: Martin Šimák a Filip Smoljak z organizace Muži a ženy. Pro odvolání hlasovalo 17 členů, tedy většina přítomných. Celkový počet členů je 45, někteří se do hlasování nezapojili. Členové unie by se měli znovu sejít do konce roku, kdy budou volit nové vedení.

Juchelka řekl, že kvůli poradkyni nepřijde stát ani o korunu z evropských peněz

Radiožurnál už dříve upozornil, že ministerstvo práce a sociálních věcí vedené Alešem Juchelkou (ANO) navýšilo Kubátovu spolku Dohled na dosah meziročně dotaci nejvíc ze všech žadatelů. Jen na provoz krizové linky dostal spolek 22 milionů, zatímco loni to bylo zhruba devět milionů. Číslo na linku přitom ještě v létě nebylo uvedené mezi veřejnými seznamy krizových linek. Spolek také neměl uveřejněné povinné účetní závěrky, udělal to dodatečně, uvedl server.

Kromě toho se podle serveru Kubát a další členové vedení unie opakovaně sešli s ministrem či úředníky resortu, aby jednali i o financování služeb. Některé schůzky se odehrály před rozdělením dotací, kdy unie nebyla hlášená v povinném registru lobbování. Ministerstvo práce a sociálních věcí prověřuje možné porušení pravidel.

Kubát, který unii vedl od loňského října, už dříve podezření z nelegálního lobbingu odmítl stejně jako to, že by svého postavení využil pro vlastní prospěch. V průběhu pondělní schůzky se rozhodl nabídnout rezignaci sám, nakonec bylo celé vedení odvoláno. „Rozhodnutí o odvolání z vedení Unie sociálních služeb ČR beru na vědomí,“ napsal Radiožurnálu Kubát.

Juchelka preferuje jednorázový příspěvek důchodcům. Nechce zatížit státní rozpočet

Unie sociálních služeb ČR je zapsaný spolek a komunikační platforma, která sdružuje poskytovatele sociálních služeb s nadregionálním či celostátním charakterem, jejich zaměstnance a klienty.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

KVÍZ: Velký polistopadový kvíz. Poznáte české politiky podle fotek?

Začátek konce. - Vše odstartoval 17. listopad. Na Albertově se sešli studenti...

Českou politickou scénou prošly od sametové revoluce desítky výrazných osobností. Některé vedly vládu, jiné usedly na Hrad nebo zastávaly důležité ministerské posty. Poznáte známé i méně známé tváře...

Už zastiňuje Bílý dům. Trumpova gigantická tančírna získává jasné obrysy

Kontroverzní taneční sál prezidenta Trumpa má rozlohu zhruba 8 360 metrů...

Trumpův kontroverzní taneční sál na místě zbouraného Východního křídla Bílého domu je již z poloviny hotový a budí silné emoce. Zatímco někteří monumentální projekt obdivují, kritici upozorňují na...

Na 400 tisíc lidí demonstrovalo na Letné. Žádali nový dialog i konec Okamury a Zůny

Na 400 tisíc lidí na pražské Letné protestovalo proti vládě i obranu...

Na pražské Letné se mohutně protestovalo proti vládě a na obranu veřejnoprávních médií. Spolek Milion chvilek pro demokracii žádá vládní koalici, aby odvolala Tomia Okamuru z čela Sněmovny a sebrala...

KVÍZ: Paříž pozná každý. Ale zvládnete na první pohled identifikovat i zbytek Evropy?

.

Znáte evropské metropole? Podívejte se na obrázky těch nejvěhlasnějších, nejvýznamnějších anebo nejtypičtějších pamětihodností z architektury a přiřaďte je správně k městu, ve kterém stojí....

Přijdou genocidy i ekocidy. Thunbergová na konferenci ostře zaútočila na lídry

Na klimatickou konferenci OSN, která se koná v Turecku, přicestovala i...

Švédská ekologická aktivistka Greta Thunbergová ve čtvrtek v turecké Antalyi na klimatické konferenci OSN obvinila politiky a šéfy korporací, že ztratili ze zřetele oběti zhoršující se klimatické...

VIDEO: Muž si v metru nevšiml konce nástupiště a spadl do kolejiště

Policisté a strážníci zachránili muže, který spadl do kolejiště metra

Dramatickou situaci zažili cestující a policisté v pražském metru na Náměstí Republiky. Do kolejiště tam spadl muž, který si nevšiml, že končí nástupiště. Díky včasné reakci se ho podařilo zachránit...

16. listopadu 2026  10:55

Šest pruhů je zpátky. Magistrála před hlavním nádražím je opět plně průjezdná

V noci na pondělí se otevřela magistrála před pražským hlavním nádražím. (16....

V noci na pondělí se opět plně otevřela magistrála před pražským hlavním nádražím. Provoz se obnovil po více než čtyřech měsících. Rekonstrukce stropu odbavovací haly pokračuje dál, informovala...

16. listopadu 2026  10:45

Chaos na amerických letištích pokračuje. Dopravci museli zrušit 17 000 letů

Americký Federální úřad pro letectví (FAA) po více než čtyřech hodinách zrušil...

Víkendové výpadky letového provozu v USA se řadí mezi nejhorší za posledních 35 let, co se týče počtu zrušených letů způsobených technickými problémy. Do neděle počet zrušených letů přesáhl 17 000,...

16. listopadu 2026  10:36

Řidič se chtěl se přetlačovat s policejním autem, pak zařadil zpátečku a prchal

Šofér se chtěl se přetlačovat s policejním autem, pak zařadil zpátečku

Dopravním policistům neunikla jedna známá tvář z Vyškovska sedící za volantem staršího Opelu. Věděli, že muž tam kvůli zákazu řízení nemá co dělat. V minulosti mu vyšel opakovaně pozitivní test na...

16. listopadu 2026  10:36

Robopsi s puškou na hřbetě. Salvadorští vojáci nasadili na Haiti nečekanou zbraň

Salvadorští vojáci využívají na Haiti v bojích i robotické psy.

Salvadorští vojáci spolu s haitskou policií a armádou minulý týden získali zpět z rukou gangů národní stadion v metropoli Port-au-Prince. Salvadorský prezident Nayib Bukele zveřejnil videozáznam z...

16. listopadu 2026  10:34

Při požáru našli hasiči v domě mrtvého člověka, škody jdou do milionů

Při požáru rodinného domu v Uničově na Olomoucku našli hasiči při průzkumu...

Ke dvěma požárům, z nichž jeden měl tragické následky, vyjížděli v neděli a během noci na pondělí hasiči v Olomouckém kraji. Do akce muselo kvůli rozsáhlým plamenům dohromady dvanáct jednotek,...

16. listopadu 2026  10:25

Názor má každý hlupák, prohlásil rozladěný Putna a opustil debatu na ČT

Martin C. Putna

Nedělní živé vysílání pořadu Události, komentáře týdne na ČT24 narušil předčasný odchod jednoho z hostů. Literární historik a pedagog Martin C. Putna se nejprve dostal do sporu s moderátorem Petrem...

16. listopadu 2026  10:23

Herci, sportovkyně i sexy moderátor. Víme, kdo bude v show Hvězdy na ledě

Soutěžící show Hvězdy na ledě (2026)

Populární herci, špičková sportovkyně nebo charismatický moderátor. Show Hvězdy na ledě odkrývá první část své sestavy. Známé tváře vymění taneční parket za ledovou plochu a předvedou své dovednosti.

16. listopadu 2026  10:15

Anthropic vstoupí na burzu ve čtvrtek. Může být úspěšnější než SpaceX

ilustrační snímek

S akciemi amerického vývojáře umělé inteligence Anthropic se podle médií začne obchodovat už ve čtvrtek na trhu Nasdaq. Cenu a další finanční detaily firma zveřejní ve středu. Agentura Reuters ale...

16. listopadu 2026  10:11

Přehledně: o co jde v Krkonoších a proč je KRNAP ve stávkové pohotovosti

Premium
Ředitel Správy KRNAP Petr Moravec na setkání s odboráři a zaměstnanci (11....

Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) se otřásá v základech. V létě jmenovaný ředitel Petr Moravec propustil deset zaměstnanců, odvolal dva klíčové náměstky a čelí petici, která žádá jeho...

16. listopadu 2026  10:10

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

RECENZE: Někdy se vyplatí nechat zajíce běžet, ví autorka Hrdého Budžese

Kniha Nech zajíce běžet od spisovatelky Ireny Douskové.

Irena Dousková patří v české literatuře dlouhodobě k autorkám, na které je spolehnutí. Spolehnutí, že s každou knížkou bude zase trochu jiná. Možná tiše a nenápadně, ale vždycky překvapivě, po svém....

16. listopadu 2026  10:09

Šéf Unie sociálních služeb Kubát skončil, čelí podezření kvůli dotacím

Předsedu Unie sociálních služeb Viktora Kubáta minulý týden odvolali z funkce....

Předsedu Unie sociálních služeb Viktora Kubáta minulý týden odvolali z funkce. Skončil i výkonný výbor unie, která je největším zástupcem sociálních služeb v Česku. Odhlasovala to většina z...

16. listopadu 2026  10:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×