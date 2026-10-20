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Není to exodus, Grolich lanaří i členy dalších stran, tvrdí šéf TOP 09 Havel

Josef Kopecký
  11:48aktualizováno  12:55
Matěj Ondřej Havel (u mikrofonu) na tiskové konferenci poslaneckého klubu TOP...

Matěj Ondřej Havel (u mikrofonu) na tiskové konferenci poslaneckého klubu TOP 09 ve Sněmovně. (20. října 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Matěj Ondřej Havel na tiskové konferenci poslaneckého klubu TOP 09 ve Sněmovně....
Matěj Ondřej Havel (u mikrofonu) na tiskové konferenci poslaneckého klubu TOP...
Matěj Ondřej Havel (u mikrofonu) na tiskové konferenci poslaneckého klubu TOP...
Matěj Ondřej Havel (u mikrofonu) na tiskové konferenci poslaneckého klubu TOP...
11 fotografií
Šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel musí řešit velký problém. Krajský předseda TOP 09 Jihomoravského kraje Marek Sovka a spolu s ním desítky jeho kolegů z jižní Moravy se rozhodli opustit stranu a přejít k Janu Grolichovi a jeho lidovcům. „My víme nějakou dobu už, že Jan Grolich láká členy TOP 09. Dokonce víme, máme informace, že láká členy dalších opozičních stran do svých řad,“ pustil se Havel do Grolicha.

Krajský předseda TOP 09 Jihomoravského kraje Marek Sovka v úterý oznámil, že odchází ze strany a že se rozhodl přidat ke Grolichovi a jeho KDU-ČSL. Spolu se Sovkou stranu opouští asi 30 lidí, z nichž se někteří plánují přidat k lidovcům.

„Lidé ze strany odcházejí, přicházejí, to prostě k politice patří, to nic jako k tomu. Ale tohle byla koordinovaná akce, kterou připravovali nějakou dobu,“ prohlásil šéf TOP 09.

Podle Havla šéf lidovců Grolich zkoušel přetáhnout členy TOP 09 třeba v Olomouckém a Zlínském kraji, tam ale podle předsedy TOP 09 dostal košem.

Matěj Ondřej Havel (u mikrofonu) na tiskové konferenci poslaneckého klubu TOP 09 ve Sněmovně. (20. října 2026)
Matěj Ondřej Havel na tiskové konferenci poslaneckého klubu TOP 09 ve Sněmovně. (20. října 2026)
Matěj Ondřej Havel (u mikrofonu) na tiskové konferenci poslaneckého klubu TOP 09 ve Sněmovně. (20. října 2026)
Matěj Ondřej Havel (u mikrofonu) na tiskové konferenci poslaneckého klubu TOP 09 ve Sněmovně. (20. října 2026)
11 fotografií

„Pokud se informace o aktivním přetahování členů potvrdí, tak to bude v přímém rozporu s tím, po čem volá občanská společnost, co po nás chtějí voliči, co po nás chtějí na Letné a Staroměstském náměstí, abychom jako opozice spolupracovali, abychom společně porazili Andreje Babiše,“ prohlásil Matěj Ondřej Havel.

„Já jsem přesvědčený, že orel much nechytá, a že ty větší cíle, které máme, jsou prostě důležitější, a veřejnost není zvědavá na to, že někdo někomu přetahuje členy,“ dodal šéf TOP 09.

Nemá informaci, že by se ke Grolichovi rozhodli přejít nějací další členové TOP 09. „To není exodus, to, co se děje teď,“ prohlásil Havel.

„Jsme rádi, že k nám přicházejí noví členové,“ glosoval příchod členů z TOP 09 k lidovcům první místopředseda KDU-ČSL Benjamin Činčila. Řekl, že věří, že odchod některých členů TOP 09 k lidovcům vztahy mezi stranami nepoškodí a ve Sněmovně budou dále spolupracovat.

Medvědí služba budoucí spolupráci, prohlásil Pospíšil

„To je medvědí služba, kterou pan předseda lidovců dělá v budoucí spolupráci opozičních stran,“ řekl také první místopředseda TOP 09 Jiří Pospíšil

Z vyjádření politiků TOP 09 vyplynulo, že vztahy obou stran ve Sněmovně může Grolichovo přetahování členů TOP 09 k lidovcům poznamenat.

„﻿Nás to mrzí, my chceme jednat klidně, bez emocí, ale opakuji, pokud to pan předseda lidovců bude dál vyvíjet vůči ostatním opozičním demokratickým stranám, je to medvědí služba šanci porazit Andreje Babiše v příštích volbách. A to říkáme úplně klidně, protože doufáme, že takové excesy do budoucna nebudou pokračovat. Samozřejmě respektujeme právo každého člena svobodně rozhodnout, opustit TOP 09 a jít někam jinam. Ale něco jiného, když svobodně odejdete, a něco jiného, když organizujete takovýto exodus,“ prohlásil Pospíšil.

„Pokládám to za nebezpečnou hru Jana Grolicha, pokud bude takhle rozjíždět do politických stran nějakou přetahovanou o členy, protože to prostě rozbije opoziční jednotu a rozbije to, to hlavní, o co se teď máme jako celá opozice snažit, zlikvidovat Andreje Babiše u vlády, aby za tři roky jsme ho mohli vystřídat,“ dodal Havel.

TOP 09 vznikla po odchodu lidovců. Činčila nevnímá jako pomstu to, co teď dělá Grolich

Pikantní na tom je, že TOP 09 vznikla v roce 2009 právě tím, že se tehdejší lidovec Miroslav Kalousek a jeho přívrženci rozhodli opustit KDU-ČSL a založit vlastní stranu. S tím Kalouskovi pomohl tehdejší ministr zahraničí Karel Schwarzenberg.

Jako vendetu TOP 09 to první místopředseda lidovců Činčila nevnímá. „To bychom do toho tahali emoce a ty do politiky nepatří,“ řekl Činčila.

Šéf jihomoravské TOP 09 Sovka odchází k lidovcům, stranu opustí asi 30 lidí

Sovka svůj odchod k lidovcům zdůvodnil tím, že má dlouhodobě ke Grolichovi blízko. „S Honzou Grolichem se známe od komunální i krajské politiky, na spoustu věcí se díváme stejně. Cítím, že vedle něho vzniká něco, co je nadějí a příležitostí pro českou politiku,“ řekl Sovka, který je náměstkem jihomoravského hejtmana a starostou Branišovic na Brněnsku.

„V poslední době jsem ztratil víru v to, že jde tuto stranu znovu nastartovat a vrátit jí sílu, kterou měla v době, kdy byla založena,“ řekl krajský zastupitel Michal Doležel, který také odchází z TOP 09 k lidovcům

Jihomoravský hejtman, nový senátor na Vyškovsku a šéf lidovců Grolich rozhodnutí Sovky a dalších politiků KDU-ČSL přivítal. „Když vidíte lidi, kteří pracovali pro politickou stranu a když vidí v mém působení novou energii a smysl pro českou politiku, těžko se nachází slova. Jejich rozhodnutí bylo těžké, není jednoduché odejít,“ řekl Grolich.

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