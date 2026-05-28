Rakušan vyzval k zastavení proplácení dotací do vyjasnění Babišova střetu zájmů

Nejprve se podle něj musí vyjasnit, zda Babiš skutečně vyřešil svůj střet zájmů. O dopisu, ze kterého vyplývá, že Evropské komisi nestačila odpověď českých úřadů na dotazy týkajících se Babišova střetu zájmů, v informoval server iRozhlas.cz.
Rakušan se po jednání stínové vlády STAN podivil, že Státní zemědělský intervenční fond vyplatil 200 milionů korun dotací Agrofertu. „Tyhle dotace nemají na sobě nadpis Agrofert, ale české zemědělství,“ řekl a vyzval, aby další dotace ministerstvo zemědělství neproplácelo.
„Vy jste býval placeným lobbistů největších agroholdingů, teď jste ministrem,“ obrátil se Rakušan na ministra zemědělství Martina Šebestyána, kterého do vlády nominovalo hnutí STAN.
Rakušan také řekl, že okolnosti vyplácení dotací, když není dořešeno, zda je Evropská unie bude posílat, jsou jednoznačně důvodem ke svolání mimořádné schůze Sněmovny.
Babiš říká, že střet zájmů vyřešil nad rámec českých i evropských zákonů
Evropská komise je podle Babiše nucena reagovat na podněty české opozice a doptává se českých úřadů. Předpokládá, že až česká strana odpoví Evropské komisi, záležitost bude uzavřena.
„Ten údajný střet zájmů jsem vyřešil daleko nad rámec českých i evropských zákonů. Agrofert nevlastním a až do konce života se mi akcie nevrátí, nemám z něj taky žádný prospěch a to bude platit i v okamžiku, kdy v politice už nebudu. Nevím, co bych mohl udělat víc. Teď to běží po úřednické linii, kdy úředníci Evropské komise musí reagovat na posedlost naší bezradné opozice, tedy lidí, kteří v životě nic nevybudovali a teď jen udávají do Bruselu. Doptávají se českých úřadů, ty jim odpoví a tím to předpokládám skončí,“ uvedl tento týden Babiš.
Stopka dotací kvůli Babišově střetu zájmů se týká i zemědělství, tvrdí EU
Politici opozičních stran ale požadují, aby premiér zveřejnil nastavení svěřenského fondu, do kterého vložil společnost Agrofert.
„Veřejnost a nikdo nezná oficiálně statut svěřenského fondu, jak jsou tedy skutečně ošetřena jednotlivá práva v jeho rámci a zda opravdu Andrej Babiš nemůže zprostředkovaně zasahovat do vedení společnosti Agrofert,“ řekl předseda ODS Martin Kupka.
„Jste posedlý nahrabáváním si evropských peněz do vlastních kapes a nám to prostě vadí,“ pustil se ve Sněmovně v úterý předseda Pirátů Zdeněk Hřib do nepřítomného premiéra. „Ten váš trust je zase jenom zástěrka k sosání evropských i našich peněz do vlastní kapsy,“ prohlásil.