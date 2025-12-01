„Události a informace zveřejněné v posledních dnech otevírají tolik otázek, že setrvání Jiřího Svobody ve funkci by poškozovalo důvěru veřejnosti ve fungování organizace. Nijak tím nepředjímáme závěry policejního šetření a respektujeme presumpci neviny,“ uvedla správní rada Správy železnic v tiskové zprávě.
Organizaci do jmenování nového generálního ředitele povede Mojmír Nejezchleb, který dosud působil jako statutární náměstek ředitele.
Šéf Správy železnic Svoboda skončil, policie u něj našla 80 milionů v hotovosti
Svoboda podle správní rady SŽ musí mít prostor své kroky vysvětlit a obhájit. „Veřejná povaha a náročnost funkce ředitele jedné z největších státních organizací pro takový souběh nedává prostor,“ dodala.
Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu na konci listopadu objevili u Svobody v přepočtu více než 80 milionů korun v hotovosti. Peníze v korunách, eurech i dolarech měl Svoboda u sebe doma.
Miliony v hotovosti a luxusní hodinky
Podle webu iRozhlas.cz našli kriminalisté ve Svobodově soukromém trezoru kromě hotovosti také sbírku luxusních hodinek. Svoboda zásah nechtěl komentovat. „Já se nebudu k těmhle věcem vyjadřovat i v souvislosti s tím, že vás prostě informuje někdo jiný než přímo já. Budu to vysvětlovat jiným orgánům, ne médiím,“ uvedl.
Povídal jsem: Synku, starej se o to. Je to gauneřina, říká o milionech Svobodův otec
„Prostředky pochází z celoživotních úspor mého otce a jeho otce, průmyslníka. Po historických a osobních zkušenostech nedávali prostředky do bank a chtěli je mít uložené pro případ dalších politických nezdarů, spravuji je s otcem posledních 30 let,“ sdělil Svoboda.
Redakci iDNES.cz se podařilo s Jiřím Svobodou starším, sedmaosmdesátiletým důchodcem z Ústí nad Orlicí, hovořit. Tvrdí, že peníze spořil celý život a tvrdě pracoval.
„Všechno jsou to moje peníze. Já jsem od čtrnácti let pracoval, šel jsem dělat do zemědělství, a když slyším z televize, co se teď řeší a říká, tak je mi na blití. Je to strašná gauneřina tohle, úplná gauneřina,“ prohlásil Svobodův otec.
„Můj otec dělal za první republiky granáty, měl fabriky, esesáci ho na týden zavřeli, komunisti ho také zavřeli a teď tenhle (syn – pozn. red.) to sklízí,“ dodal.