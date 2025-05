Tělesný strážce Maksym Doněc doprovázel ukrajinského prezidenta i při jeho poslední návštěvě Česka v roce 2023. Stejně jako Zelenskyj nosí spíše vojenské oblečení a patří mezi spolupracovníky, kteří jsou s ukrajinským prezidentem od začátku jeho politické kariéry.

Šéf ochranky také pomáhal Zelenskému, když do Kyjeva v únoru 2023 přijel americký prezident Joe Biden. Tehdy vyvolal reakce konspirátorů, kteří ho považovali za dvojníka ukrajinského prezidenta. Doněcovi i proto někteří skutečně přezdívají „dvojník“, a to i kvůli podobným rysům v obličeji či výšce a právě oblečení.

Doněc začínal jako bodyguard ukrajinského oligarchy a mediálního magnáta Igora Kolomojského, který pomohl Zelenskému v prezidentských volbách v roce 2019.

„Oddán svému poslání“

Jenže obecně o bodyguardovi, který byl po prezidentově boku od prvních chvil ruské okupace, se toho ví jen málo. Podle deníku Nový hlas Ukrajiny je mu asi 46 let a pochází z města Kryvyj Rih, kde se narodil a vyrůstal také prezident Zelenskyj. Spolu s ním nyní cestuje po celém světě, kdy dohlíží na jeho bezpečnost.

„Doněc je plně a absolutně oddán svému poslání, je neskutečně pracovitý a zcela oddaný svému prezidentovi,“ popsala v minulosti šéfa prezidentovy ochranky pro server Newsweek bývalá tisková tajemnice Zelenského Julija Mendelová.

V minulosti také řekla, že Doněc sleduje všechno, co se kolem Zelenského děje. „Ví o všem, všech a všude, ví co se bude dít a co bude další prezidentův krok,“ přiblížila v minulosti Mendelová.

Z Doněce se v průběhu uplynulých let stala ikona, kterou na sociálních sítích sledují stovky tisíc uživatelů. A to přesto, že mnoho oficiálních snímků šéfa prezidentovy ochranky neexistuje.