Velezkušený plukovník. Tajné operace rozvědky řídí muž, který chránil politiky

Web iRozhlas.cz také upozornil, že nyní se začalo jednat o Hrazánkově povýšení na brigádního generála. Po schválení nominace vládou by ho měl 28. října povýšit prezident Petr Pavel.
Jméno šéfa zpravodajských operací rozvědky je veřejnosti naprosto neznámé. Hrazánek je rovněž zástupcem ředitele této tajné služby. Jejím úkolem je sběr a vyhodnocování informací ze zahraničí, které mají chránit bezpečnostní, ekonomické a politické zájmy České republiky.
Většina služby v operativní sekci
„Od 1. května 2025 byl ustanoven do pozice náměstka ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace (statutárního zástupce ředitele). V průběhu své profesní kariéry vždy dosahoval vynikajících služebních výsledků, což mimo jiné dokládají jak domácí, tak zejména mnohá zahraniční ocenění v oblasti mezinárodní spolupráce,“ stojí v Hrazánkově životopisu, který vyhotovilo ministerstvo vnitra a iRozhlas.cz jej má k dispozici.
Hrazánek většinu služby v rozvědce strávil v její operativní sekci. Svými výkony se rychle vypracoval na řídící pozice. Náleží mu nejvyšší prověrka na přísně tajné. Začínal ale u policie a tři roky sloužil v ochranné službě, která chrání ústavní činitele.
Plukovník Hrazánek se na ale čas s rozvědkou rozešel. Z vlastní vůle ji opustil v době, kdy ji řídil Marek Šimandl. Přesunul se na ministerstvo zahraničí.
„Pan Hrazánek působil v období od září 2022 do dubna 2025 na ministerstvu zahraničních věcí v řádném služebním poměru na pozici vedoucího jednoho z oddělení Bezpečnostního odboru,“ řekla iRozhlas.cz mluvčí Černínského paláce Mariana Wernerová. Odbor zodpovídá za ochranu utajovaných informací v ústředí i na ambasádách.
Držitelem služebních medailí
Když rozvědka letos na jaře přišla o náměstka pro operativu a analytiku Jiřího Vondráška, ředitel služby Vladimír Posolda se obrátil na Hrazánka, kterého dobře znal a s nímž se také potkával i v Černínském paláci.
V jeho životopisu se také mimo jiné píše, že je držitelem služebních medailí Za věrnost a Za zásluhy o bezpečnost. „Jeho loajalita České republice, profesní zpravodajské zkušenosti a jeho osobní vystupování jsou zárukou toho, že Úřad pro zahraniční styky a informace je respektovaným partnerem domácích a zahraničních zpravodajských služeb,“ uvádí dále Hrazánkův životopis.