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Macinka požádá o policejní ochranu pro ministra kultury Klempíře

Josef Kopecký
  0:03aktualizováno  0:22
Ministr kultury Oto Klempíř a ministr zahraničí Petr Macinka (oba Motoristé) na...

Ministr kultury Oto Klempíř a ministr zahraničí Petr Macinka (oba Motoristé) na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny. (6. května 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Lidé prostestují proti rozhodnutí vládní koalice projednat ve Sněmovně...
Lidé prostestují proti rozhodnutí vládní koalice projednat ve Sněmovně...
Lidé prostestují proti rozhodnutí vládní koalice projednat ve Sněmovně...
Lidé prostestují proti rozhodnutí vládní koalice projednat ve Sněmovně...
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Policejní ochranu pro ministra kultury Oto Klempíře, který předložil návrh zrušit poplatky pro Českou televizi a Český rozhlas, bude chtít šéf Motoristů sobě a ministr zahraničí Petr Macinka. „Pro pana ministra kultury požádám o přidělení policejní ochrany,“ sdělil iDNES.cz Macinka poté, co policejní těžkooděnci zasáhli proti pokusu několika desítek demonstrantů vniknout do Sněmovny.

„Doufám, že se někteří opoziční politici a představitelé nátlakových skupin, kteří dnes zcela iracionálně vyzývají k nepokojům v ulicích, nedočkají toho, že se někomu něco opravdu stane,“ prohlásil Macinka.

O nezávislost médií se podle něj nedá „bojovat“ násilím krajně levicových radikálů. „A už vůbec není správné po tom volat v situaci, kdy nezávislost médií ničím ohrožena není,“ uvedl pro iDNES.cz šéf Motoristů sobě a ministr zahraničí.

Vládní koalice na návrh šéfa Sněmovny a SPD Tomio Okamury prosadila, že se o návrhu na zrušení poplatků pro ČT a Český rozhlas bude hlasovat v sobotu ráno ve 4:36.

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„Každý pokus o porušení zákona je potřeba odsoudit. Ale naprostá většina protestů se odehrává v klidu a důstojně a já prosím všechny, komu záleží na demokracii a svobodě, aby se vyhnuli jakýmkoliv potyčkám a nezavdali příčinu k tomu, aby takové incidenty překryly to podstatné: že vláda si chce podmanit veřejnoprávní média,“ sdělil iDNES.cz předseda hnutí STAN Vít Rakušan.

„Vládní většina chce pod rouškou tmy a po totálním pošlapání všech dosavadních sněmovních pravidel schválit omezení nezávislosti veřejnoprávních médií v prvním čtení. Právě kvůli tomu je tu vyhrocená atmosféra. Lidé přišli demonstrovat za nezávislá veřejnoprávní média. Rozhodně nepřišli, aby se dopouštěli jakéhokoli násilí,“ uvedl šéf ODS Martin Kupka.

Desítky demonstrantů chtěly vniknout do Sněmovny. Pak letěla první kostka

„Já jsem nezaznamenal, že by někdo chtěl vniknout do Sněmovny v tom smyslu, že by bral za kliku nebo lomcoval dveřmi. Teď jsem se byl podívat mezi demonstranty a na Malostranském náměstí pouští přenos ze sněmovního sálu a prokládají to koncerty,“ sdělil šéf Pirátů Zdeněk Hřib.

„Jako jediného zájemce o vyvolání konfliktu jsem zaznamenal poslance Foldynu, který je podezřelý z domácímu násilí, kvůli čemuž ho vykázali z domova a zabavili mu zbraně,“ dodal Hřib v narážce na poslance SPD Jaroslava Foldynu.

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„Právo shromažďovací a právo projevit svobodně a slušně svůj názor je jednou z nejvyšších výsad demokratických společností, ale musí to mít pravidla a jsem rád, že se situace zvládla,“ uvedl šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel.

„Co chci ale také říct, že si vyprošuji, aby Andrej Babiš obviňoval opozici z eskalace. Za eskalaci totiž může jejich chování ve Sněmovně jak z Orbánovy kuchařky - porušování zákonů, sprostota a hulvátství toho nejhoršího charakteru. Musí s tím okamžitě přestat, občané to vidí,“ sdělil iDNES.cz Havel.

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