„Doufám, že se někteří opoziční politici a představitelé nátlakových skupin, kteří dnes zcela iracionálně vyzývají k nepokojům v ulicích, nedočkají toho, že se někomu něco opravdu stane,“ prohlásil Macinka.
O nezávislost médií se podle něj nedá „bojovat“ násilím krajně levicových radikálů. „A už vůbec není správné po tom volat v situaci, kdy nezávislost médií ničím ohrožena není,“ uvedl pro iDNES.cz šéf Motoristů sobě a ministr zahraničí.
Vládní koalice na návrh šéfa Sněmovny a SPD Tomio Okamury prosadila, že se o návrhu na zrušení poplatků pro ČT a Český rozhlas bude hlasovat v sobotu ráno ve 4:36.
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Hlasování o konci poplatků bude ráno ve 4:36. Zloději svobody, srabi, zuří opozice
„Každý pokus o porušení zákona je potřeba odsoudit. Ale naprostá většina protestů se odehrává v klidu a důstojně a já prosím všechny, komu záleží na demokracii a svobodě, aby se vyhnuli jakýmkoliv potyčkám a nezavdali příčinu k tomu, aby takové incidenty překryly to podstatné: že vláda si chce podmanit veřejnoprávní média,“ sdělil iDNES.cz předseda hnutí STAN Vít Rakušan.
„Vládní většina chce pod rouškou tmy a po totálním pošlapání všech dosavadních sněmovních pravidel schválit omezení nezávislosti veřejnoprávních médií v prvním čtení. Právě kvůli tomu je tu vyhrocená atmosféra. Lidé přišli demonstrovat za nezávislá veřejnoprávní média. Rozhodně nepřišli, aby se dopouštěli jakéhokoli násilí,“ uvedl šéf ODS Martin Kupka.
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Desítky demonstrantů chtěly vniknout do Sněmovny. Pak letěla první kostka
„Já jsem nezaznamenal, že by někdo chtěl vniknout do Sněmovny v tom smyslu, že by bral za kliku nebo lomcoval dveřmi. Teď jsem se byl podívat mezi demonstranty a na Malostranském náměstí pouští přenos ze sněmovního sálu a prokládají to koncerty,“ sdělil šéf Pirátů Zdeněk Hřib.
„Jako jediného zájemce o vyvolání konfliktu jsem zaznamenal poslance Foldynu, který je podezřelý z domácímu násilí, kvůli čemuž ho vykázali z domova a zabavili mu zbraně,“ dodal Hřib v narážce na poslance SPD Jaroslava Foldynu.
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Lžete, přestaňte hecovat společnost a vyzývat k demonstracím, napsal Babiš
„Právo shromažďovací a právo projevit svobodně a slušně svůj názor je jednou z nejvyšších výsad demokratických společností, ale musí to mít pravidla a jsem rád, že se situace zvládla,“ uvedl šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel.
„Co chci ale také říct, že si vyprošuji, aby Andrej Babiš obviňoval opozici z eskalace. Za eskalaci totiž může jejich chování ve Sněmovně jak z Orbánovy kuchařky - porušování zákonů, sprostota a hulvátství toho nejhoršího charakteru. Musí s tím okamžitě přestat, občané to vidí,“ sdělil iDNES.cz Havel.