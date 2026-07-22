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Šéf Macinkova kabinetu má dál jen nejnižší stupeň prověrky. Standardní postup, tvrdí

Kateřina Vaníčková
Matěj Svěrák
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  16:30

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Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) na zasedání vlády, která se bude mimo jiné zabývat rolí prezidenta Petra Pavla v české delegaci na summitu NATO v Ankaře. (29. června 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Figuruje ve spolku Zemanových přátel, dříve působil na Hradě a byl také spojován s čínským byznysem. Nyní bývalý protokolář Miroslav Sklenář šéfuje kabinetu ministra zahraničí Petra Macinky. Sklenář si už v lednu zažádal o prověrku na stupeň Tajné, zatím má však stále nejnižší oprávnění pro přístup k utajovaným informacím, například stejně jako Filip Turek.

V současné době šéf Macinkova kabinetu disponuje prověrkou na stupeň Vyhrazené. Jde o nejnižší oprávnění pro přístup k utajovaným informacím, které dostane každý, kdo je mimo jiné plnoletý a bezúhonný.

Jenže bez vyšší prověrky Sklenář nemůže pracovat s dokumenty, které jsou mimo jeho prověrku. Pokud se tedy například při ministerských jednáních, kterých se šéf kabinetu účastní, začnou řešit utajované informace, měl by Sklenář opustit místnost.

Seznamuji se jen s utajovanými skutečnostmi do stupně, na který jsem aktuálně prověřen.

Miroslav Sklenářředitel kabinetu ministra zahraničí

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