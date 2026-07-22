V současné době šéf Macinkova kabinetu disponuje prověrkou na stupeň Vyhrazené. Jde o nejnižší oprávnění pro přístup k utajovaným informacím, které dostane každý, kdo je mimo jiné plnoletý a bezúhonný.
Jenže bez vyšší prověrky Sklenář nemůže pracovat s dokumenty, které jsou mimo jeho prověrku. Pokud se tedy například při ministerských jednáních, kterých se šéf kabinetu účastní, začnou řešit utajované informace, měl by Sklenář opustit místnost.
Seznamuji se jen s utajovanými skutečnostmi do stupně, na který jsem aktuálně prověřen.