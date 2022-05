Dlouhý dával rady premiérovi Fialovi i Babišovi, v čem se mají změnit

Jak Fiala, tak Babiš ve čtvrtek na sněm Hospodářské komory do Olomouce dorazili, takže si mohli jeho výzvu osobně poslechnout.

„Nedělejme si iluze, že za jiného složení vlády by byla inflace nižší,“ prohlásil prezident Hospodářské komory Dlouhý, který skončil v týmu poradců prezidenta Miloše Zemana. Podle Respektu nebyl Dlouhý spokojen s rozhodnutím hlavy státu jmenovat novým guvernérem České národní banky Aleše Michla.

“Krátkodobě nemůžeme čekat regulaci cen energií, ať už elektřiny nebo plynu,“ řekl také prezident Hospodářské komory na sněmu.

Jedno inkasní místo pro zaměstnavatele

Navrhl jedno inkasní místo pro daně a pojistné,které odvádějí zaměstnavatelé. Snížila by se tak podle něj administrativní zátěž zaměstnavatelů a stát by ušetřil peníze. Systém by měl fungovat podobně, jako je tou u paušální daně pro živnostníky, což Hospodářská komora navrhla před šesti lety a tato úprava začala platit loni. Zaměstnavatel by podle návrhu Hospodářské komory jednou měsíčně odváděl na účet finančního úřadu částku, která by zahrnovala daň z mezd jeho zaměstnanců, povinné sociální a zdravotní pojistné za tyto zaměstnance i pojistné odvody za samotného zaměstnavatele.

Současná uprchlická vlna podle Dlouhého stěží může přispět k řešení problému nedostatku pracovních sil na českém pracovním trhu, což je dáno i tím, že mezi uprchlíky převažují ženy s dětmi.