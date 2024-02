Nejsme beranidlo těch, kteří strhávají vládu, říká šéf Agrární komory

Tento týden proběhla blokáda Prahy nespokojenými zemědělci. Šlo však o jejich sólo akci, Agrární komora se k protestům nepřipojila. Proč?

Žádná profesní zemědělská organizace se k nim nepřipojila. Já na jednu stranu chápu zemědělce, že jsou naštvaní. Jen loni se nám rozdíl mezi příjmy a výdaji propadl o 40 procent, letos mají zemědělci plné sklady, neměli komu prodávat a dlouho čekali na dotační peníze, někteří do konce letošního ledna, mnozí možná čekají dodnes. Do toho jsme měli dvojnásobné množství kontrol. Slibují nám sociální pojištění, dva roky o tom jen mluví. Ale na druhou stranu, nejsme ve Francii nebo v Belgii, kde mají zemědělci obrovskou podporu veřejnosti. Tady nejsme schopni se domluvit ani mezi sebou.

Důvodem je tedy roztříštěnost názorů mezi zemědělci?

Zemědělci se neumí dohodnout. Máme tady několik profesních svazů. Když já řeknu, že tenhle nápoj ve skleničce přede mnou je černý, tak druzí řeknou, že je to nejbělejší nápoj, co kdy viděli. Navíc je nás tu relativně málo. Třeba v Polsku jich je 1,6 milionu, u nás asi 30 tisíc. Se zaměstnanci je to celkem sto tisíc lidí. To je velký nepoměr. Navíc nemáme podporu politiků, ani podporu veřejnosti. Přečtěte si diskuse k jakýmkoliv zemědělským protestům… bude vám z toho smutno. Všichni nás vnímají tím prizmatem, že zemědělec má dotace, tudíž nemá problém. Přitom zemědělce živí trh. Primárně by to měli umět bez dotací, ale takový systém současná Evropa neumožňuje.

Takže vám chybí větší podpora veřejnosti?

Česká republika má jednu z nejnižších spotřeb pesticidů v EU, menší spotřebu hnojiv a obrovský podíl ekologického zemědělství. Ale když se zeptáte běžného člověka, co si myslí o zemědělcích, tak vám řekne, že je to průmyslové odvětví, obrovské lány země, zničená příroda otrávená jedy. Všichni je vnímají jako nějaké pohrobky jezeďáků, kteří ničí přírodu. Reálně to tak ale není.

A co je dál špatně?

Paradoxně nám EU přikazuje od stolu, jak se všichni v Evropě máme chovat. Například nařídí, že máme o 50 procent omezit pesticidy. Jenže Holanďan jich používá 8 kilogramů na hektar, takže to sníží na 4 kilogramy. My používáme 1,8, takže to snížíme na 0,9 kilogramu. Takže jsme už dnes „zelenější“ než holandský zemědělec, ale musíme „být ambiciózní“ jako on, tedy snížit také o 50 procent.

Bránili jste nějak zemědělcům, aby se do pondělní blokády zapojili?

Já chci vyvrátit, že bráním nějakým protestům. Naopak. Udělejme jich klidně milion. Ale ti samí lidé, co se mě dnes ptají, proč neprotestujeme, by se mě za týden ptali, proč jsme protestovali, když to k ničemu nevedlo. Vláda totiž rozhoduje ne podle demonstrací, ale podle průzkumů veřejného mínění. Zažili jsme covid, kdy se o tom co bude otevřeno a zavřeno rozhodovalo podle toho, co se psalo na Facebooku. Tahle vláda o sobě říká, že je lepší než ta předchozí. Pořád se ale neřídí „čísly“, ale hlasem lidu, který je proti zemědělcům.

Náš protest bude pokojný

Premiér Petr Fiala k blokádě Prahy řekl, že jde o akci protivládních, proruských sil, která se zemědělstvím má pramálo společného. S tím souhlasíte?

Tak oni mají ve svých požadavcích demisi vlády… Vzpomeňte si na demonstraci loni v listopadu, kdy měli protestovat odboráři, slibovali 200 tisíc lidí. No a dopadlo to tak, že jsem tam odboráře neviděl. Zase se toho chopily úplně stejné struktury jako teď v pondělí, zčásti lidé z dezinfo scény, lidi co se chtějí jen ukázat a zneužít zemědělce.

Dobře, ale velká část z nich jsou i tak zemědělci. Shodnete se vůbec na něčem?

Já se s nimi shodnu v jediném, že české zemědělství má problémy. Ale ta forma se mi nelíbí, zablokovat Prahu a ještě víc naštvat lidi, co nás už tak nemají moc rádi, to není cesta. To mi nepřijde rozumné. Nebudeme si brát rukojmí obyvatele Prahy a půlky republiky. U nás není možná masivní demonstrace zemědělců jako v Německu, kde mají osmdesátiprocentní podporu veřejnosti. To u nás nikdy nebude.

A není to částečně i vaše chyba, že vás veřejnost nepodporuje? Neměli byste právě naopak přitvrdit?

Asi je to naše chyba. Možná se málo snažíme obhajovat. Ale rozhodně není řešení jít na Malostranské náměstí a tam něco vyřvávat. Proto chceme hledat řešení u jednacího stolu. Já nejsem žádný kamarád pana premiéra, to by vám potvrdil i on sám, nechodím s ním ani na pivo, ani na tiché víno. Je to nicméně demokraticky zvolený politik, ať se nám to líbí nebo ne. A já jsem zástupce profesní organizace, jejímž úkolem je s legitimně zvolenou vládou jednat. Já nebudu dělat beranidlo nějakým skupinám, které chtějí strhávat vládu, to fakt ne.

Vaše Agrární komora ale protestovat chce taky. Dohodli jste se se zemědělskými představiteli Polska, Slovenska, Maďarska a pobaltských republik, že uděláte jakousi protestní jízdu na hranicích republiky. Co můžeme očekávat? Bude to blokáda?

Nebude to velká blokáda, spíš manifest, kde chceme vznést přímé požadavky vůči EU co se týče dovozu ukrajinské produkce, byrokracie, GreenDealu a další. Prostě konkrétní věci. My netvrdíme, že se od Green Dealu musí odstoupit, ale že takto nastavený Evropu dusí. Náš protest teď není vůči vládě, ale proti Evropské komisi. Možná i proto, abychom se odlišili od těch pondělních protestů, bude náš protest pokojný, počítám s tím, že nějaké dopravní omezení se dotkne některých hraničních přechodů, především těch se Slovenskem, možná tak 20 minut budou neprůjezdné. Navíc to bude v 10 hodin, mimo ranní špičku, akce má trvat asi dvě hodiny.

(Krom hranic se Slovenskem vyjedou v 10.00 zemědělci se svými traktory ve většině krajů napříč republikou, protest má mít formu poklidné jízdy, která nemá významně narušit provoz, pozn. red)

Proč především hranice se Slovenskem, zatímco polské, německé a rakouské hranice zůstanou nedotčeny?

Nám jde hlavně o střední a východní Evropu, protože se nám zdá, že právě ta hraje v EU trošku druhé housle. Podívejte se na Francii. Tam jim vadí dohoda EU – Mercosur, protože se bojí, že tamní trh zahltí hovězí maso z Argentiny (dohoda o bezcelním dovozu zboží mezi EU a Argentinou, Brazílií, Paraguayí a Uruguayí, pozn. red). A dohoda nebyla ratifikována. A my tady máme už rok a půl problém s bezcelním dovozem z Ukrajiny a nikdo se nás dosud nezastal. Proto cílíme spíš na východní státy EU, aby se k nám přidaly.

Dotace, nařízení a kontroly

Pojďme se zastavit u důvodů, proč protestujete. Můžete vypíchnout hlavní požadavek, který vznášíte?

Dotace jsou zlo, ale bez nich by byl obor 15-20 miliard ve ztrátě. Problém je, že jsou dnes tak složité a byrokraticky náročné, že je pro řadové zemědělce strašlivě složité o ně vůbec požádat. Potom nás trápí kontroly, kdy hrozí, že vám dotace vezmou, neboť existuje befel nejspíše z Bruselu, že 10 procent kontrol prostě musí najít nějakou závadu. Další, co nás trápí, je zmíněný Green Deal, s ním spojené omezení hnojiv nebo pesticidů. A samozřejmě dovoz ukrajinského obilí. Tam žádná omezení neplatí. Přesto má Ukrajina výhodu jednotného trhu. A to je prostě nefér.

Bez těch dotací by tedy zemědělství nefungovalo?

Fungovalo, jenže by to nebylo zemědělství udržitelné. Neexistuje, že budeme mít všechno levné, kvalitní, zdravé, bezpečné a zároveň nedotované. To prostě nejde. Když to bude nedotované, bude to buď neekologická produkce, nebude to bude mít reálně mnohem vyšší cenu. Pak ale musíme zavřít hranice v celé Evropě. Dělat tu krachující ekoskanzen a pokrytecky vozit z Ukrajiny nebo jižní Ameriky také není řešení.

Ne vše je ale závislé na vládě, spoustu problémů by se vyřešilo, kdyby spotřebitelé změnili své chování…

Pokud někdo má možnost si koupit jablka od českého pěstitele, která jsou možná mnohdy levnější než ta polská v supermarketu, ale není to tak pohodlné, tak to je řešení. Za mě by bylo ideální, kdyby supermarkety spolu s cenou za kolik prodávají zveřejňovaly i cenu, za kolik nakoupily. Takhle byste věděl, koho svými penězi podporujete. Jestli řetězec nebo toho konkrétního zemědělce.

Někdo by mohl namítnout, že blokovat hranice se Slovenskem, kam je z Prahy hodně daleko, není moc účinné, protože si toho málokdo všimne…

My jsme dali panu ministru (Marku) Výbornému termín do 29. února, aby prosadil na vládě námi navržená řešení. Pokud je neprosadí, tak samozřejmě budeme zvažovat další formy protestu proti vládní politice. Určitě ale ne tak, že bychom zablokovali Prahu, spíš formou protestu před ministerstvem zemědělství. Ale já doufám, že se nějakým způsobem dohodneme.

Co by tedy ministr zemědělství měl podle vás jako první udělat?

Musí vystoupit na Radě ministrů. Tam tlačit na konec dovozu ukrajinského obilí. Původně bylo slíbeno, že vzniknou jakési koridory solidarity, kdy si Ukrajina obilí převeze přes Polsko do evropských přístavů, odkud poputuje do Afriky. A místo toho se děje, že to obilí vyklopí za polskou hranicí, tam to převezmou překupníci, dají na to bumážku a najednou je z ukrajinského obilí obilí polské.

Váš předchůdce Zdeněk Jandejsek řekl, že Agrární komoru tvoří úředníci, kteří v zemědělství nikdy nepracovali, jdou na ruku vládě a nevyvíjejí vůbec žádný apel na to, aby se něco změnilo. Co vy na to?

Já jsem vyrostl v zemědělství a myslím, že jsem odtahal víc pytlů brambor než pan Jandejsek. Byl jsem demokraticky zvolen. Pan Jandejsek mohl proti mně kdykoliv kandidovat a mohl klidně ukázat, jak bude jako šéf Agrární komory bušit panu Fialovi každý den na dveře a pan Fiala si ho zamiluje a bude mu plnit veškerá přání. Komora je demokratická instituce, v představenstvu je 14 zástupců krajů, zástupci profesních svazů, pěstitelů, chovatelů. Všichni jsou informováni a všichni s mým postupem souhlasí.