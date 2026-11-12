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Společnost je rozdělená, klesá ochota naslouchat jiným názorům, soudí většina Čechů

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  11:39
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Tisíce lidí demonstrovaly na pražském Staroměstském náměstí proti zrušení poplatků za ČT a ČRo. (25. října 2026) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Sedm z deseti Čechů považuje společnost za rozdělenou a většina si myslí, že se příkopy mezi lidmi v posledních letech ještě prohloubily. Jejich vlastní vztahy ale takovému obrazu často neodpovídají. Více než polovina má mezi blízkými přáteli člověka, který volí stranu, již by sami nikdy nepodpořili, ukázal průzkum agentury NMS.

Za rozdělenou považuje českou společnost 70 procent respondentů. Ještě častěji lidé soudí, že se situace v posledním desetiletí zhoršila. Tři čtvrtiny dotázaných si myslí, že rozdíly mezi jednotlivými skupinami společnosti jsou dnes větší než dříve.

Podle průzkumu navíc ubývá ochoty naslouchat lidem s odlišnými názory. Myslí si to 61 procent Čechů, podobně velká část – 60 procent respondentů – souhlasí s tvrzením, že se společnost rozpadá na skupiny, které spolu téměř nemluví.

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Výrazně kritičtější pohled mají starší lidé. Českou společnost označilo za rozdělenou 79 procent respondentů starších 65 let, zatímco mezi lidmi ve věku od 18 do 34 let to bylo 56 procent. Největší rozdíl mezi generacemi se projevil při hodnocení politických debat. Zhoršení jejich slušnosti za posledních deset let vnímá 86 procent nejstarších respondentů, ale jen 56 procent těch nejmladších.

Přátelství politické rozdíly často nepřeruší

Obraz společnosti rozdělené do nesmiřitelných politických táborů však podle průzkumu příliš neodpovídá tomu, jak vypadají osobní vztahy Čechů. Celkem 57 procent lidí uvedlo, že má mezi svými blízkými přáteli někoho, kdo volí stranu, kterou by oni sami nikdy nepodpořili.

Podobně pestré jsou také sociální okruhy lidí s rozdílnými politickými preferencemi. Voliči vládních stran, mezi které průzkum řadí ANO, SPD a Motoristy, dosáhli v takzvaném indexu průřezových osobních sítí 54 procent. U voličů opozičních stran, tedy SPOLU, STAN a Pirátů, činil výsledek 56 procent.

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O co jde? Agentura pro průzkum vytvořila index průřezových osobních sítí, který sleduje, s kolika různými společenskými a profesními skupinami se lidé ve svém blízkém okolí setkávají. Vyšší číslo znamená více skupin v blízkém okolí respondenta a pestřejší sociální okruh přátel. Pestrou síť přátel má podle výsledků 28 procent Čechů. Průměrně pestrou ji má 54 procent a spíše uzavřený okruh má jen 18 procent.

Lidé se přitom ve svém okolí setkávají s odlišnými životními zkušenostmi. Blízkého přítele s výrazně jiným vzděláním má 65 procent respondentů, čtyři z deseti znají člověka, který byl dlouhodobě bez práce, a čtvrtina má mezi blízkými přáteli Roma nebo Romku.

„Vládní a opoziční voliči tedy nežijí ve dvou neprostupných táborech. Liší se spíše v přístupu a pohledu na společnost,“ uvedl ředitel NMS Jakub Bakule.

Osobní kontakt má stále navrch

Průzkum zároveň naznačuje, že pro vztahy mezi lidmi je důležitější osobní kontakt než čas strávený na sociálních sítích. Šest z deseti Čechů si myslí, že sociální sítě lidi uzavírají do skupin, kde se setkávají převážně s názory podobnými těm vlastním. O politických a dalších citlivých tématech se podle 65 procent respondentů lépe diskutuje při osobním setkání.

Pestřejší okruh přátel navíc souvisí s větší důvěrou vůči lidem s odlišnými názory. Lidé s různorodou sítí blízkých kontaktů důvěřují lidem s jinými politickými postoji dvakrát častěji než ti, jejichž sociální okruh je spíše uzavřený. Stejně tak s nimi častěji mluví o politice.

Čas na sociálních sítích podobnou souvislost podle průzkumu nemá. Lidé, kteří na nich tráví více než dvě hodiny denně, naopak méně důvěřují i svým sousedům.

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Nejčastěji se lidé z různých prostředí setkávají v sousedství, v rodině nebo v práci a ve škole. Osobních setkání s přáteli ale podle téměř poloviny respondentů v posledních deseti letech ubylo.

Průzkum agentury NMS Market Research se uskutečnil na vzorku 1000 obyvatel Česka starších 18 let.

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