Vzkřísit ČSSD chce 7 kandidátů na předsedu. Favority jsou Maláčová a Šmarda

O funkci předsedy ČSSD se v pátek na sjezdu strany, který se bude konat online, budou ucházet i ředitel městské knihovny v Poličce Jan Jukl, bývalý šéf Vojenského zpravodajství Miroslav Krejčík. Do volby se přihlásili i pardubický sociální demokrat Jaromír Landsman, členka odborné právní komise sociální demokracie Jana Turoňová a ekonom a lektor Petr Jaďuď z Nelahozevsi. Jukl i Krejčík už dříve neúspěšně kandidovali.

Mimořádný sjezd ČSSD je reakcí na volební výsledek ČSSD, která ve volbách do Sněmovny získala jen 4,65 procenta hlasů a vypadla z dolní komory parlamentu.

Je to zhroucení strany do sebe, kdy postupně odumírá, napsala Maláčová v manifestu

Zájem vést stranu po rezignaci Jana Hamáčka na post předsedy hned projevila ministryně Maláčová, dosud místopředsedkyně strany. „ To, co zažíváme, není jen rozhádanost, posedlost vlastními problémy a naprostá pasivita. Je to zhroucení strany do sebe, kdy postupně odumírá, ztrácí svůj původní smysl určování politiky, mění se v masu lhostejných a hrstku zapálených,“ napsala Maláčová do svého manifestu, který zveřejnila před volebním sjezdem.

Hájí působení ve vládě Andreje Babiše. „Pamatuji si šok, když jsem pochopila, jak skutečně destruktivní Babiš je, a že mu skutečně nejde o nic jiného, než je on sám. Přesto jsme to nevzdávali, protože i když je v koalici vždy jedna strana slabší, stejně může naplňovat svůj program,“ je přesvědčena Maláčová.

Chce se pokusit zaujmout voliče sliby, že minimální mzda má tvořit 50 procent průměrné mzdy, že týdenní pracovní doba nepřesahuje 35 hodin nebo že příplatek za přesčas, práci v noci a o víkendu je ve výši poloviny mzdy zaměstnance. „Ženy a muži pobírají v celé zemi za stejnou práci stejnou mzdu. Agentury práce jsou zakázané. Dovážení pracovní síly ze zahraničí nesmí snižovat průměrné výplaty,“ píše také v manifestu Maláčová.

„Spolupráce s dalšími levicovými a středovými stranami a občanskými iniciativami je tou cestou dopředu. Na rozdíl od některých jiných sociálních demokratů striktně vylučuji jakoukoli fierlingerovskou politiku směrem ke KSČM. Vidím velkou budoucnost v tom, že sociální demokracie se stane centrem levicového a progresivního myšlení,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz Šmarda, který už byl místopředsedou ČSSD a byl dokonce kandidátem do vlády na post ministra kultury. Jeho nominaci odmítl prezident Miloš Zeman a ČSSD nepřiměla premiéra Babiše, aby kvůli tomu dal na Zemana kompetenční žalobu kvůli porušení Ústavy ČR.

Šmarda: Zastavit zadlužování, dát šanci novým

Během pěti měsíců po sjezdu musí podle Šmardy ČSSD ihned zastavit další zadlužování strany a bez milosti osekat zbytečné výdaje, připravit se na komunální volby, provést reformu stanov, dát šanci novým tvářím a obnovit život v regionech.

„Chci abychom utvořili ve vedení strany uvěřitelný tým, ve kterém by byli jak lidé jako Tomáš Petříček, Jana Maláčová nebo Martin Netolický,“ řekl Šmarda, který nebyl stoupencem vládní spolupráce s hnutím ANO. Pardubický hejtman Netolický se zatím do soutěže o místa ve vedení strany nepřihlásil. Exministr Petříček má zájem být místopředsedou ČSSD, sdělila iDNES.cz mluvčí strany Eva Gregorová.

Turoňová se vymezila proti Maláčové a Šmardovi s tím, že k obrodě nemohou vést stranu lidé, kteří jsou za nynější situaci zodpovědní. Také Landsman vyzývá k volbě nových tváří, straně nabízí, že využije v politické oblasti své zkušenosti z marketingu. Krejčík a Jukl už kandidovali do funkce předsedy v únoru 2018, ale oba získali jen pár hlasů.