Nikdo z dětí se šikanu nesnažil zastavit. Bitka v Sedlčanech má svou dohru

Na profilu patnáctiletého Ondřeje, který se po incidentu ukryl, se objevilo více než dva tisíce nenávistných komentářů.

„Nestíhám odepisovat všem, ale lidi, nejdřív si o tom něco zjistěte a rozhodně ne na bulvárech, kde jsou jenom totální h***a. Ten kluk byl o rok starší, ne mladší, vím, nic to nemění na tom, že jsem udělal zm***vinu a stydím se za to. Klukovi jsem se omluvil, trest mě nemine, nemám problém mu dát i nějaké peníze jako odškodné, ale nese*te se do toho, když o tom nic nevíte,“ okomentoval situaci na sociálních sítích.

Podle příspěvku se média mýlí především ve věku zmláceného Petra. Je popisován jako třináctiletý, avšak napadený mladík je ve skutečnosti o rok starší než agresor Ondřej.



Na internetu se také objevilo video, kde se matka napadeného Petra k celému incidentu veřejně vyjádřila. Tvrdí, že Petr po rvačce žádnými následky netrpí a lékařská zpráva žádné zmínky o otřesu mozku či poranění břicha neobsahuje. Podle matky syn trpí ADHD a je dlouhodobě problémovým chlapcem. Již v minulosti sám napadl jiného chlapce a nyní je v diagnostickém zařízení. Podle matky vina není jen na straně Ondřeje, uznává, že rvačku mohl vyprovokovat její syn.

„Ten zbitý klučina, který je mentálně zaostalejší, měl něco říkat o jeho bratrovi. Byli jsme na hřišti a Ondra přilít a začal jej mlátit,“ sdělil jeden ze spolužáků, který byl svědkem incidentu, MF DNES.

V polovině září na sedlčanském hřišti, kde se rvačka strhla, Ondřej několikrát Petra udeřil pěstí do hlavy, kopal do břicha a verbálně mu vyhrožovat.

Redakce iDNES.cz kontaktovala Petrovu matku, ta se ale znovu k celé situaci odmítla vyjádřit.

Zarážející na celé situaci je také to, že nikdo z přihlížejících vrstevníků se rvačku nesnažil zastavit, naopak si vše natáčeli na mobilní telefony. Video poté sdíleli na sociálních sítích. Spolužáci, kteří s agresorem Ondřejem chodili do třídy tvrdí, že takových útoků z jeho strany už zažili spoustu. Bezdůvodných a brutálních, jen pro „obecenstvo“.

Celou situaci stále prošetřují středočeští policisté, kteří zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu výtržnictví. Dále policisté prošetřují, zda neměly další osoby podíl na daném jednání nebo jinou odpovědnost související s případem.

„Nelze ani vyloučit, že může být případ překvalifikován na jiný trestný čin, za který by mladíkovi hrozil vyšší trest než za výtržnictví,” doplnila mluvčí středočeských policistů Monika Schindlová.