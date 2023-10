Zimní čas se v neděli vrátí. Ovlivní i noční dálkové spoje

Tuto každoroční změnu by měli brát v potaz především cestující veřejnou dálkovou dopravou. Noční vlaky a autobusy ve svých stanicích budou hodinu vyčkávat na odjezd podle zimního času. Ten bude platit následujících pět měsíců, to znamená do poslední březnové neděle příštího roku, která připadá na 31. března.

Nedělní změna času se dotkne několika nočních dálkových vlaků Českých drah (ČD) a jejich partnerů, které uprostřed noci zůstanou hodinu stát a odjedou podle zimního času. „Pokud by tyto spoje nezůstaly stát, jely by po změně času ve zbytku trasy o hodinu dříve,“ uvedl v tiskové zprávě mluvčí drah Petr Pošta.

V Bohumíně na odjezd podle nového času bude čekat vlak z Prahy do Humenného a dva spoje mezi Štýrským Hradcem a Berlínem. Vlak směřující z Humenného do Prahy počká na Slovensku v Čadci. S posunem času by měli počítat také cestující v nočních přímých vlacích z Prahy přes Lipsko, Frankfurt nad Mohanem a Basilej do Curychu a zpět. Spoje budou čekat v noci na neděli na odjezd podle středoevropského času v Německu.

Na území České republiky, resp. Slovenska, se změna času dotkne celkem čtyř nočních dálkových vlaků Českých drah a jejich partnerů. Ty budou uprostřed noci hodinu stát a odjedou už podle nového, středoevropského času: EN 442 Slovakia Humenné – Praha vyčká ve stanici Čadca a odjede v 02:13 hod. SEČ,

Humenné – Praha vyčká a odjede v 02:13 hod. SEČ, EN 97443 / 443 Slovakia Praha – Humenné vyčká ve stanici Bohumín a odjede v 03:00 hod. SEČ,

Praha – Humenné a odjede v 03:00 hod. SEČ, nightjet 456 Graz – Berlín vyčká ve stanici Bohumín a odjede v 02:40 SEČ,

Graz – Berlín vyčká a odjede v 02:40 SEČ, nightjet 457 Berlín – Graz vyčká ve stanici Bohumín a odjede v 02:15 SEČ.

Regionálních vlaků ČD se hodinové čekání nedotkne, protože v době přechodu na nový čas nejedou. Ranní vlaky vyjedou již podle SEČ, doplnil mluvčí.

Jak vnímáte střídání času z letního na zimní? celkem hlasů: 762 Je to zbytečné, měl by zůstat jen zimní čas 69 %(529 hlasů) Jsem pro zachování letního času 28 %(210 hlasů) Střídání času mi vyhovuje 3 %(23 hlasů)

Podle plánu Evropské komise mělo povinné střídání času skončit v celé Evropské unii loni, původní směrnici s tímto návrhem schválili již v roce 2019. Členské státy se ale nedohodly, který čas bude platit trvale. Česká vláda tak předloni schválila nařízení, podle kterého se bude čas měnit i v dalších pěti letech.

Letní čas byl v českých zemích poprvé zaveden v letech 1915 a 1916. Vrátil se za druhé světové války v roce 1940 a trval do roku 1949. Potřetí si Češi začali posouvat hodinky v době energetické krize na konci 70. let minulého století. Do poloviny 90. let trval v Česku letní čas půl roku. Od roku 1996 republika po vzoru EU zavedla časový posun trvající sedm měsíců.

Původně se letní čas zavedl kvůli úsporám energie, které jsou ale nyní zanedbatelné. Současní energetici a odborníci naopak upozorňují, že převažují negativní důsledky na lidské zdraví.