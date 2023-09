V Česku loni stoupl počet sebevražd. Nárůst je hlavně u mladších kategorií

„Je důležité si uvědomit, že obvykle za sebevraždou nestojí jeden jediný důvod, ale spíše jejich kombinace,“ doplnil Kasal. Podle údajů Českého statistického úřadu loni v Česku v důsledku sebevražedného jednání zemřelo 1031 mužů a 271 žen.

Minulý rok vzrostl oproti trendu z posledních let počet sebevražd o 6,5 procenta. Přibyly zejména v mladších věkových kategoriích 15–19, 20–24, 30–34 let. „Nejvyšší počty sebevražd pak připadají na věkovou skupinu 45–49 let, kde s touto příčinou zemřelo 148 lidí. U každé z věkových kategorií 40–44 let, 55–58 let a 65–69 let zemřelo více než 100 osob,“ dodala Roksana Táborská z NUDZ.

Odborníci z NUDZ loni upozorňovali na možné zhoršení situace v důsledku dlouhodobého vývoje stavu duševního zdraví a ekonomických dopadů pandemie.

„Jasně vnímáme vysokou potřebu aktivního předcházení sebevraždám, proto se stále zasazujeme o postupné naplňování opatření z Národního akčního plánu prevence sebevražd. Jako klíčovou také vnímáme mezinárodní spolupráci a přenos dobré praxe ze zahraničí, kterou můžeme čerpat díky účasti na projektu ImpleMENTAL. Inspirujeme se mimo jiné třeba v osvětě a předcházení úmrtím na železnicích,“ uvedla Laura Juríková z NUDZ.

Podle Světové zdravotnické organizace patří sebevražda mezi nejčastější příčiny úmrtí. Počet pokusů organizace odhaduje až na patnáctinásobek dokonaných sebevražd. V ČR se sleduje kromě jiného počet hospitalizací pro záměrné sebepoškození, ročně jich je přes 3000, nejčastěji se týkají dospívajících a mladých dospělých.

Počty sebevražd je možné snížit aktivitami bojujícími proti předsudkům a nabídkou relevantních informací a efektivní pomocí. Proto odborníci z NUDZ rozšiřují informace a materiály na webu sebevrazdy.cz, kde je od pondělí do pátku od 16:00 do 20:00 k dispozici i chatová poradna.

Na 10. září připadá Světový den prevence sebevražd. Jeho letošním tématem je „Vytvářet naději prostřednictvím činů“. Pracovní skupina Prevence a výzkum sebevražd NUDZ ve spolupráci s organizací Cesta domů připravují besedu a navazující pochod pro pozůstalé po sebevraždě, obě akce se konají 12. září od 17:00 v pražském Bio Oku.