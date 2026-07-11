Dopis odeslal elitní karlovarský kriminalista Rudolf Flaška policejnímu prezidentovi, ministrovi vnitra a spravedlnosti a novinářům pár hodin před tím, než se na konci června oběsil. Flaška totiž v polovině března po „osobních a citových problémech a velmi špatném víkendu“, jak sám popisuje, přijel do práce se zbytkovým alkoholem. Při kontrole nadřízenými nadýchal 1,4 promile alkoholu.
K činu se přiznal, litoval své chyby a věřil, že státní zástupce jeho trestní stíhání zastaví. U soudu ale dostal pokutu 60 tisíc korun a na dvanáct měsíců přišel o řidičský průkaz. U policie tak musel skončit a přišel i o výsluhu.
„Může člověk věřit ve spravedlnost, pokud soudy rozhodují diametrálně odlišně?“