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Před sebevraždou poslal kriminalista drsný kritický dopis. Píše o policejní mafii

Václav Janouš
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Kriminalista Rudolf Flaška popisuje na přednáškách zajímavé vraždy spáchané v Karlovarském kraji. (2. března 2026) | foto: Kateřina Pešková

„Odmítám být součástí systému, který z velké části řídí lháři, křiváci a podrazáci, kde je důležitější si udržet koryto než plnit skutečné poslání policie a být čestný, férový a mluvit pravdu. Kde se exemplárně trestají chyby, ale dobrá práce se mnohdy přehlíží a kde papír a statistika suverénně vítězí nad skutečným posláním policie.“ Kriminalista před sebevraždou poslal dopis plný drsné kritiky.

Dopis odeslal elitní karlovarský kriminalista Rudolf Flaška policejnímu prezidentovi, ministrovi vnitra a spravedlnosti a novinářům pár hodin před tím, než se na konci června oběsil. Flaška totiž v polovině března po „osobních a citových problémech a velmi špatném víkendu“, jak sám popisuje, přijel do práce se zbytkovým alkoholem. Při kontrole nadřízenými nadýchal 1,4 promile alkoholu.

K činu se přiznal, litoval své chyby a věřil, že státní zástupce jeho trestní stíhání zastaví. U soudu ale dostal pokutu 60 tisíc korun a na dvanáct měsíců přišel o řidičský průkaz. U policie tak musel skončit a přišel i o výsluhu.

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Před sebevraždou poslal kriminalista drsný kritický dopis. Píše o policejní mafii

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