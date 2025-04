S matkou Elišky, studentky oboru Jazyky a komunikace neslyšících, která spolu s dalšími třinácti spolužáky zemřela po řádění šíleného střelce Davida Kozáka, jsme byli dlouhé měsíce v pravidelném kontaktu. I proto je tento text mnohem osobnější, než jaké v tomto médiu obvykle vycházejí.

Poprvé jsme s Lenkou Šimůnkovou mluvili na začátku února 2024. Měsíc a půl po bestiálním vraždění na Filozofické fakultě Karlovy univerzity jsme se spolu domlouvali na vůbec prvním rozhovoru, který Lenka Šimůnková pro tištěná média poskytla. Pár dní předtím poprvé veřejně promluvila na kameru pro Českou televizi.

Nikdy jsme se neviděli. Po telefonátu si Šimůnková vyžádala otázky prostřednictvím e-mailu. S tím, že se jí tak budou odpovědi formulovat přesněji.

„TENHLE ROZHOVOR NEMĚL NIKDY VZNIKNOUT. NIKDY VZNIKNOUT NEMUSEL!!!“ psala verzálkami, které používala v písemné komunikaci vždy, když chtěla něco zdůraznit.

„Všichni se mohli vrátit domů! Nikdo nemusel být zavražděn! Nikdo nemusel podstupovat x závažných operací s následky na celý život. Nikdo nemusel mít doživotní neunesitelnou bolest ze ztráty nejmilovanějších. Nikdo nemusel začít chodit na terapie a žít v úzkosti a strachu,“ pokračovala tehdy Lenka Šimůnková už normálními písmeny.

Od té doby jsme spolu vedli pár telefonických diskusí. Mnohem častěji jsme si však psali. Prostřednictvím e-mailu, klasických esemesek i přes WhatsApp.

Čítalo to několik stovek zpráv. Ta poslední od Lenky Šimůnkové přišla minulý čtvrtek. Dva dny předtím, než se vrhla vstříc smrti do nejznámější tuzemské propasti Macocha, aby mohla následovat svoji Elinku, jak jí říkala, na onen svět.

Těžké telefonáty i zprávy

Nebyly to lehké hovory ani snadná písemná komunikace. Mluvíte, respektive píšete si s někým, komu vzal kdosi jediné dítě, které pro něj bylo vším. Zvlášť, když sám máte čtyři a zmíníte, že si něco takového ani nedokážete představit.

„To ani nelze… Vše jen dobré vaší rodině,“ odepsala Lenka Šimůnková na tuto poznámku. Po poděkování za přání reagovala okamžitě: „To je samozřejmost!“

Když jsme si volali, bylo to ještě těžší. Lenka Šimůnková nelitovala sebe. Jen své Elišky. To byla alfa omega všech našich hovorů. „Kouřím teď jednu od druhé, nespím, jsem na tom špatně. Ale na mně nezáleží, jsem tady už jen proto, abych dosáhla spravedlnosti pro Elišku a její spolužáky.“

Tak nějak to říkala v únoru 2024. Ostatně už ve zmiňovaném rozhovoru pro MF DNES z té doby popisovala to, co později – možná mírně obměněnými slovy – vyprávěla mnohokrát. Jen v onom interview to – třeba i díky tomu, že odpovědi formulovala písemně – znělo mnohem poetičtěji.

„Policie má čas. Pracuje s časem. Bojí se mne. A má pořád i jiný čas – ten svůj. Má svůj život, má každý den, nový další den, nové datum v kalendáři, další ranní rozespalý úsměv svých dětí, svých nejbližších. Má stále svůj stejný život, má slunečný nebo deštivý den. Nespěchá, necítí potřebu, nevidí mou potřebu odpovědí. Neslyší mne, nezná mne. Nevidí mou dceru Elišku.“

A pokračovala: „Já mám čtvrtek, Eliška přijede ze školy, půjdu ji vyzvednout na nádraží. Projdeme se, budeme si povídat, budeme se těšit na neděli, na Vánoce… Místo toho ale stále stojím před fakultou, nemám další den, nemám datum v kalendáři, na našem kalendáři je týden, ve kterém jsou Vánoce. Já mám čtvrtek 21. prosince 2023 a nemám Elišku.“

Rozhovor v MF DNES tehdy vyšel pár dní po prvním veřejném vystoupení Lenky Šimůnkové v České televizi. Poté poskytla několik dalších. Všude vesměs říkala to samé. Nic jiného ostatně vykládat nemohla.

„Nesmí to usnout“ Žádala vyvození odpovědnosti. Od ministra vnitra Víta Rakušana. Od policejního prezidenta Martina Vondráška. Od šéfa pražské policie Petra Matějčka.

Lenka Šimůnková se ale nedočkala ničeho. Přestože novinářům ochotně přeposílala veškeré dokumenty k případu, které měli právo vidět pozůstalí, ale nikdo další. I díky ní se tak veřejnost mohla prostřednictvím médií dozvědět o nesrovnalostech, které policejní roli při Kozákově činu provázely, o kterých by se jinak nemluvilo.

„Raději mne nikde nejmenujte. I ostatní rodiče pozůstalých jsou na mě naštvaní, že komunikuji s médii. Že už by chtěli klid. Ale já klid nechci! Takže je mi vlastně jedno, jestli jmenujete. Já chci spravedlnost pro svoji Elišku. Když se o tom přestane mluvit, usne to a nestane se nic.“

Podobnými slovy mi to Lenka Šimůnková vysvětlovala do telefonu, když jsme si domlouvali podmínky zveřejnění. „I část společnosti má od začátku názor, že co se stalo, se nedá odestát, tak co s tím…“ napsala mi pak Šimůnková do soukromé zprávy.

Každé další odmítnutí jakéhokoli pochybení ze strany všemožných vyšetřovacích orgánů – ať už policejních, nebo parlamentních – Lenku Šimůnkovou roztrpčovalo, ba přímo bodalo do srdce.

„Ještě jsem tady. Ještě nikam nejdu! Nevzdám to!!! Já ty parchanty položím!!! Ještě jsem tady, nekončím,“ psala do soukromé zprávy poté, co se mezi sebou šéfové policistů krytí ministrem vnitra Vítem Rakušanem ve věci filozofické fakulty jako vždy podrželi.

Později už začala fáze její vlastní rezignace na to, že se ještě někdy něco vyšetří. „Nikde stále vyvození zodpovědnosti. Nestane se tak. Že? Všechny mé kroky byly marné! Pokus v naprostém zoufalství a pološílenství! Nikdo zodpovědnost nepřijme, nepřizná. Nic se nestane. A NIC se nezmění,“ psala mi Lenka Šimůnková.

Vzhledem k výsledkům všemožných policejních kontrol a stanovisku ministra vnitra jsem tehdy Lence Šimůnkové odepsal: „Třeba to chce jen čas.“

„Spravedlnost neexistuje“ Odpověď na sebe nenechala dlouho čekat. „Nechce. Neřeší. Nemá potřebu. Lhostejnost. Společnost zahleděná na svoji vlastní špičku nosu. Úcta, respekt, láska k druhým… NENÍ SPRAVEDLNOST, NEEXISTUJE. NE V TÉHLE LHOSTEJNÉ POHODLNÉ SPOLEČNOSTI,“ napsala Lenka Šimůnková a opět použila svá oblíbená velká písmena, aby vše zdůraznila. Poté přešla do normálního písma. „Má snaha byla marná!“

V posledních týdnech a dnech už Lenka Šimůnková nepsala nic osobního. Vlastně jen přeposílala veškeré články, která se vyšetřování či jiných okolností řádění šíleného střelce Kozáka na filozofické fakultě týkaly. Už bez osobních poznámek a komentářů.

Naposledy mi minulý čtvrtek poslala dva odkazy. První byl na text z Medium.cz šířený prostřednictvím Seznamu. Jeho titulek zněl: „Jak státní zástupkyně Murínová dozorovala vyšetřování střelby na filozofické fakultě?“, který roli žalobkyně zpochybňoval.

o tom, že u Nového Jičína zmizel jeden ze tří jejích bilboardů, které nechala vyvěsit na vlastní náklady. Na obřím plakátu s fotkami Víta Rakušana, Martina Vondráška a Petra Matějčka byl nápis: „21. 12. 2023. Vláda PČR – i vy máte na rukou krev našich dětí, když lžete!!!“

Přiznávám, že jsem ani na jeden ze zaslaných odkazů nijak nereagoval. Ony zprávy jsem už znal a nevěděl, co na to odpovědět. O tři dny později jsem se dozvěděl, že „na dně Macochy zemřela matka jedné z obětí na filozofické fakultě“.

U Rakušanů v neděli slavili

Následně jsem v médiích četl vyjádření spousty psycholožek a psychologů, kteří Lenku Šimůnkovou vůbec neznali. Ani tak chabě, jako já. Kdyby to nebylo k pláči, bylo by to snad až k smíchu.

Na rozdíl od nich si totiž nemyslím, že Lenka Šimůnková spáchala sebevraždu jen proto, že nemohla dál žalem nad ztrátou jediné dcery Elišky, anebo proto, že měla pocit, že už se ve věci vyšetřování zásahu nic nestane.

Jistě, obojí je asi jasné jako facka. Na základě svého „vztahu“ s Lenkou Šimůnkovou bych se ale skoro vsadil, že dramatickým pádem do Macochy chtěla především ještě jednou všechny vyburcovat k tomu, aby se opět začali zajímat o to, co pánové Rakušan, Vondrášek a Matějček (ne)udělali. Aby věc ještě neusnula.

Mimochodem, Vít Rakušan nejprve prohlásil, že je Lenka Šimůnková patnáctou obětí střelce Kozáka. Poté vysvětlil, že ji k „tragickému činu přivedl zármutek“ a „vinit policii je parazitování na cizím neštěstí“ s tím, že „nabízenou odbornou pomoc bohužel odmítala“.

Kromě toho se ale v neděli večer – v době, kdy už informace o sebevraždě matky oběti z filozofické fakulty kolovala veřejným prostorem – na své sociální síti pochlubil fotkou svého dítěte s dortem. „Obyčejná, ale o to větší tátovská radost. Našemu nejmladšímu je pět let. Všechno nejlepší, Jonáši.“ A přidal červené srdíčko.

Několik hodin poté novinářský kolega Jan Hrbáček zveřejnil jednu z posledních zpráv od Lenky Šimůnkové, kterou napsala jemu.

„Věřila jsem v lidi, věřila jsem v systém, věřila jsem ve slušnost, poctivost. Žila jsem podle pravidel. Nic z toho již není. (…) Vše je jinak, než v co jsem dosud věřila. (…) Můj hlas nemá žádnou váhu. Není slyšet. Jsem neviditelné Nic,“ napsala mu kromě jiného. „Spravedlnost pro mou dcerku Elinku v této společnosti nikdy ‚nevyhraji‘.“