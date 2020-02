KOMENTÁŘ: Jak Václav Klaus starší ke skinny kalhotkám přišel

12:00 , aktualizováno 12:00

Češi o Češích rádi říkávají, že jsou burani bez vkusu i stylu, a tak si jedině oni mohou například obléknout ponožky do sandál. Je to stejný nesmysl jako tvrdit, že se při přistání letadla úlevně tleská výlučně na linkách do Prahy nebo že jen v šedé posttotalitní zemi se na vás v supermarketu neusměje prodavač.