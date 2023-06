A právě tamní policie už vydala i interní nařízení, že všechny pokusy o sebevraždu vyšetřuje jako trestný čin. Pokud se pokusí vzít si život děti do patnácti let, řeší to zkušenější krajští kriminalisté, děti starší patnácti let pak ti okresní.

„Nelze vyloučit zmíněnou manipulaci alespoň v té míře, že se žiletkou sebepoškozují, mnohdy tak, aby pomoc byla blízko, nebo v případě požití velkého množství léku, aby si samy stihly přivolat pomoc.“