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Se změnami nebudeme čekat. ANO zreformujeme rychle, říká Karel Havlíček

Eva Pospíšilová

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Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). (20. října 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Kdo v hnutí ANO nemaká, skončí. Podle prvního místopředsedy Karla Havlíčka nebudou v ANO změny oddalovat. V rozhovoru pro iDNES.cz Havlíček mluví i o tom, jak je spokojený s vysvětlením financování marocké cesty prezidenta.

Už jste se v hnutí ANO zamysleli nad katastrofálním výsledkem komunálních a senátních voleb?
Začínáte zostra. Kdyby ale jakákoli jiná strana nebo hnutí v komunále dopadly tak jako my, tak jsem přesvědčen, že budou slavit ještě rok. Od nás se ale samozřejmě očekává víc. Pokud nicméně v komunále nebudu počítat různá narychlo spíchlá sdružení anebo účelově poskládaná, tak jako strana jsme jasně s přehledem vyhráli.

Podařilo se nám odložit metanovou směrnici. Jinými slovy, zabránili jsme dalšímu růstu cen nad rámec toho, jak dneska rostou u plynu a ropy.

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