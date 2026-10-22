Už jste se v hnutí ANO zamysleli nad katastrofálním výsledkem komunálních a senátních voleb?
Začínáte zostra. Kdyby ale jakákoli jiná strana nebo hnutí v komunále dopadly tak jako my, tak jsem přesvědčen, že budou slavit ještě rok. Od nás se ale samozřejmě očekává víc. Pokud nicméně v komunále nebudu počítat různá narychlo spíchlá sdružení anebo účelově poskládaná, tak jako strana jsme jasně s přehledem vyhráli.
Podařilo se nám odložit metanovou směrnici. Jinými slovy, zabránili jsme dalšímu růstu cen nad rámec toho, jak dneska rostou u plynu a ropy.