Odstartoval screening „tikající bomby“, výduť břišní aorty ohrožuje víc muže

Screening se zaměřuje na muže od 65 do 67 let. Právě ti mají největší riziko výdutě. „Z dat, které máme, vychází, že výduť břišní aorty postihuje dvě procenta mužů starších pětašedesáti let,“ řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. V Česku se podle něj jedná o tisíce potenciálně ohrožených pacientů.

„Modely ukazují, že při plném provozu se dá předejít až stovce úmrtí ročně. Umíme vyřešit problém včas, aniž by došlo k prasknutí břišní výdutě,“ uvedl Válek. Zároveň zdůraznil, že jde o první neonkologický screening v Česku.

V současné době je napříč všemi kraji 183 akreditovaných pracovišť, kam mohou praktičtí lékaři pacienty referovat. Jak ale zástupci ministerstva i zdravotnických organizací upozorňují, nejde o konečné číslo.

Odborníci nevylučují, že by se screening mohl v budoucnu zaměřit na širší skupinu pacientů včetně žen. „Jde o pilotní projekt. Budeme pravidelně vyhodnocovat data a je možné, že rozšíříme cílovou skupinu,“ řekl Válek.

„Vstupní branou do programu jsou praktičtí lékaři, kteří pacienty referují k radiologům či cévním specialistům. V případě, že je nalezena výduť, zapojují se také cévní chirurgové a intervenční radiologové,“ vysvětlil předseda České společnosti intervenční radiologie Martin Köcher.

Aorta je největší tepna v těle, která rozvádí krev všem důležitým orgánům. Normální aorta by měla být do dvou centimetrů široká. Nejčastěji výduť postihuje břišní aortu. Vzniká oslabením stěny tepny, postupné rozšiřování může vést až k prasknutí, což způsobuje masivní vnitřní krvácení. Příznaky jako prudká bolest a kolaps jsou v takovou chvíli už často fatální.

„Známe rizikové faktory. Je to mužské pohlaví a velmi silná dědičnost. Velmi silným rizikem je kouření,“ upozornila předsedkyně České angiologické společnosti Debora Karetová. Růst aorty je podle ní bezpříznakový, na problém se tak často přijde až pozdě.

Malá šance na přežití

„Většina pacientů má poměrně malou šanci přežít rupturu, většina z nich se nedostane ani do nemocnice a pokud ano, šance na přežití je 50 procent,“ sdělil Köcher.

„Chceme předejít ruptuře. Chceme operovat pacienty preventivně, proto vše směřuje ke screeningu,“ doplnil předseda České chirurgické společnosti Jiří Moláček. Operace ruptury je podle něj náročná jak pro pacienta, tak pro chirurga.

Podle předsedy České radiologické společnosti Miloslava Ročka byl zájem o provádění screeningu v celé republice poměrně velký. Pacienti se na základě žádanky mohou na většinu pracovišť objednat online už nyní.

„Jedná se o neinvazivní ultrazvukové vyšetření, které je velmi rychlé. Zaměřujeme se jen na velikost břišní aorty,“ vysvětlil Roček. Vyšetření podle něj trvá pět až deset minut a provádí se jednou za život.

„Jestli je aktuálně někomu 67 let a neplánuje jít k praktickému lékaři, tak by tak měl udělat a měl by si říct o žádanku na screening,“ apeloval vedoucí Národního screeningového centra Karel Hejduk. Stejně tak lékaři by podle něj měli vyšetření pacientům sami nabízet.