Screeningy rakoviny využívá jen 60 procent lidí. Nová kampaň cílí na prevenci

Autor:
  10:29
Až třetina Čechů má obavy z onkologických screeningů. V preventivní vyšetření věří 80 procent lidí, jen 60 procent se jich ale aktivně účastní. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Na relativně nízkou účast chce reagovat nová kampaň „Ukaž rakovině záda“, která se zaměří primárně na screening rakoviny tlustého střeva a rakoviny plic.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Ze screeningu má podle průzkumu obavy 32 procent dotázaných, tedy třetina. Nejčastěji se bojí výsledků, stres také vyvolává samotné vyšetření. Zhruba pětina pacientů má obavy i kvůli nedostatku informací. Screeningů se podle dat účastní jen 60 procent lidí.

Většina, 82 procent, vnímá screening rakoviny jako důležitou prevenci a ochranu zdraví. Dalších pět procent dotázaných jej naopak považuje za zbytečnost, pokud je člověk zdravý. Jen 47 procent lidí ale podle dat ví, co znamená spojení „screeningové vyšetření rakoviny“.

Boj proti nádoru prsu vedlo v Česku už sto tisíc žen. Nyní podlehne každá desátá

Nejčastěji Češi podle průzkumu vědí o mamografickém vyšetření prsu. Dvě třetiny lidí jmenovaly jako další typ vyšetření rakoviny kolonoskopii, která se provádí v rámci screeningu rakoviny tlustého střeva. 51 procent respondentů pak uvedlo cytologické vyšetření u gynekologa.

Naopak méně známý je podle průzkumu test na skryté krvácení v rámci screeningu rakoviny tlustého střeva, který zná 40 procent dotázaných, a screening rakoviny prostaty, který uvedlo 39 procent lidí. Nejméně mají lidé povědomí o screeningu rakoviny plic, o kterém podle průzkumu ví jen 33 procent lidí.

Průzkumu, který provedla agentura Ipsos pro ÚZIS, se zúčastnilo 1000 respondentů.

Ročně 100 tisíc nových pacientů s rakovinou

„Vedle kardiovaskulárních chorob jsou zhoubné nádory jednou z hlavních příčin úmrtí v této zemi,“ řekl ředitel ÚZIS Ladislav Dušek. V populaci podle něj narůstá počet onkologických onemocnění. Ročně si takovou diagnózu vyslechne přes 100 tisíc nových pacientů. S rakovinou nyní podle něj v tuzemsku žije 800 tisíc lidí.

Dušek také upozornil, že na rakovinu každoročně zemře 28 tisíc lidí v Česku. „Za deset let jde o nárůst o 27 procent a není žádný důvod se domnívat, že to bude brzdit,“ řekl s tím, že šancí na zachycení nádorů je právě prevence.

Měli velké nádory i metastázy. Novou šanci dala „nevyléčitelným“ terapie na míru

Nejpopulárnější je podle Duška screening nádorů děložního hradla, kterého se účastní 80 procent lidí, a screening nádorů prsu. Ten navštěvuje 70 procent žen, podle Duška je ale stále potřeba apelovat na zbylou třetinu, aby vyšetření podstoupila také. Screening podle něj ročně zachytí přes 5000 nádorů, většinu z nich v časném stadiu.

Naopak nejméně navštěvovaný je screening nádorů tlustého střeva a konečníku, kterého se podle dat ÚZIS účastní 51 procent Čechů. V současné době je dostupný pro muže i ženy od 50 let věku. Od příštího roku ale dojde ke změně, nově bude vyšetření určeno všem ve věku 45 až 74 let. Rakovinou tlustého střeva a konečníku ročně onemocní přibližně 7100 lidí a více než 3300 na ni zemře.

Mladé děsí rakovina. Za vyšetření draze platí, čekají měsíce. Někde už je plno

Do screeningu se mohou lidé zapojit u praktického lékaře, na ambulantní gynekologii nebo na jednom z 208 gastroenterologických pracovišť. Vyšetření má dvě části. První je test okultního krvácení do stolice, který se provádí každé dva roky, druhou částí je kolonoskopie, kterou může pacient podstoupit jednou za deset let.

„Ukaž rakovině záda“

Na relativně nízkou účast ve screeningových programech chce reagovat nová kampaň Ukaž rakovině záda, kterou připravilo Národní screeningové centrum ÚZIS. V první fázi se podle vedoucího centra Karla Hejduka zaměří hlavně na screening kolorektálního karcinomu a časný záchyt karcinomu plic.

Rakovinou plic každoročně onemocní zhruba 6600 lidí, více než 5000 z nich na toto onemocnění zemře. Od roku 2022 v Česku funguje pilotní program záchytu karcinomu plic, který je určený pro současné i bývalé kuřáky ve věku 55 až 74 let, kteří mají kuřáckou historii alespoň 20 balíčkoroků. Museli tedy například vykouřit jednu krabičku cigaret denně po dobu 20 let.

„Není to jen mediální kampaň. Chceme se obrátit na řadu lidí, kteří mohou oslovit veřejnost. V první řadě jsou to lékaři, do kampaně chceme připojit i zaměstnavatele,“ uvedl strategický ředitel agentury Media Age Jan Pacas. Zapojit by se mohly i velké značky, známé osobnosti nebo influenceři. Hlavním znakem kampaně je bílé tričko s nápisem „Ukaž rakovině záda“.

Prevence je účinnou zbraní proti rakovině. Na co a kdy máte nárok

Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka se za poslední čtyři roky podařilo zvýšit počet těch, kteří na screening chodí. Stále je podle něj ale nutné přesvědčit lidi, aby se ho účastnili. „Máme opravdu výjimečný systém screeningových programů. Patříme ke světové špičce,“ uvedl s tím, že kvalita českých pracovišť je srovnatelná s těmi světovými.

„Nádorová onemocnění jsou každý rok diagnostikována desítkám tisíc lidí. My je umíme včas zachytit. Umíme dokonce zachytit stavy před vznikem karcinomu a odstranit je. Vše máme plně hrazené ze zdravotního pojištění,“ řekl Válek. Všechna vyšetření jsou podle něj bezpečná. „Prevence není strašák, je nesmysl se prevence bát,“ dodal.

Vstoupit do diskuse

Za Masaryka stříleli do lidí, Havel selhal morálně, hájí království monarchista

Nejčtenější

Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech

Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly miliony čtenářů časopisu Life, v Česku ho však nikdo nezná. Přitom John Sadovy se narodil přesně před...

OBRAZEM: Politici na Hradě. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem

Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě se sešla řada známých politiků, pozvání dorazilo také bývalým...

OBRAZEM: Poslední úsměv, ještě jedno selfie. Z Hradu do deště, čas jít domů

Prezident Petr Pavel v úterý při příležitosti svátku 28. října udělil státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě ocenil celkem 48 osobností jako herce Zdeňka Svěráka nebo in memoriam...

Při masivní razii ve favelách Ria zemřelo přes sto lidí. OSN je zděšená

Při úterní policejní operaci v Riu de Janeiro zemřelo 132 lidí, informoval úřad veřejného ochránce práv v tomto brazilském státě. Vláda v tomto brazilském státě podle médií později potvrdila 119...

KVÍZ: Volíte Losnu, nebo Mažňáka? A jak dobře znáte Rychlé šípy?

Máte rádi Rychlé šípy? Pak vám jistě udělala radost zpráva, že se Skautská nadace Jaroslava Foglara rozhodla k 120. výročí jeho narození vydat kompletní Jestřábovo dílo. V nové edici jako první vyšla...

Na Borech jeden z vězňů zabil druhého, vraždilo se v části s nejtvrdším režimem

Ve věznici v Plzni na Borech se ve čtvrtek večer stala vražda. O násilném činu, který se odehrál mezi dvěma odsouzenými, dnes informovala policie na síti X. Obětí je čtyřiačtyřicetiletý muž,...

31. října 2025  9:43,  aktualizováno  10:31

Screeningy rakoviny využívá jen 60 procent lidí. Nová kampaň cílí na prevenci

Až třetina Čechů má obavy z onkologických screeningů. V preventivní vyšetření věří 80 procent lidí, jen 60 procent se jich ale aktivně účastní. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro Ústav...

31. října 2025  10:29

Juan Carlos v pamětech obdivuje diktátora Franka a obouvá se do svého syna

Bývalý španělský král Juan Carlos ve svých pamětech vyjadřuje obdiv k diktátorovi Francisku Frankovi, po kterém nastoupil do čela Španělska. Stěžuje si také na svého syna krále Felipeho VI., píše...

31. října 2025  10:11,  aktualizováno  10:16

Muže pohřbili v pražském parku, soud cizincům udělil výjimečné tresty

Za nájemnou vraždu Arména, pochovaného v hrobě v parku na Vidouli a přípravu další vraždy v pátek dopoledne senát Městského soudu v Praze poslal Richarda Svobodu na 28 let do věznice s nejpřísnějším...

31. října 2025  9:33,  aktualizováno  10:04

Směrnice EU o kyberbezpečnosti zpřísní pravidla. Firmám hrozí milionové pokuty

Vysíláme

Od 1. listopadu vstupuje v platnost nový zákon o kybernetické bezpečnosti, který do českého prostředí zavádí evropskou směrnici NIS2. Dotkne se tisíců firem od velkých korporací až po malé...

31. října 2025

Na čerpací stanici v Německu vzplála cisterna, na místě jsou zranění

V pátek dopoledne došlo k výbuchu na čerpací stanici v Castrop-Rauxelu v německém Severním Porýní-Vestfálsku. Na místě je několik zraněných lidí, informují německá média.

31. října 2025  9:25,  aktualizováno  9:58

Sagrada Familia je nejvyšším kostelem světa. O metr přerostla katedrálu v Ulmu

Barcelonský chrám Sagrada Família je nyní nejvyšší kostel na světě. Na věž Ježíše Krista stavitelé totiž ve čtvrtek umístili dolní část kříže, a tak výška struktury dosáhla 162,9 metru. To je o metr...

31. října 2025  9:22

RECENZE: Přijela pouť. Tristní zpěv Katy Perry tentokrát nezachránila ani show

Premium

Velká část vokálních linek na pražském koncertě Katy Perry v O2 areně zněla z playbacku. A když už zpívala popová hvězda naživo, bylo to nevalné. Zklamala i výprava, která nenavázala na megalomanskou...

31. října 2025  9:17

Putin Trumpa otrávil, Lavrov šokoval Rubia. Proč krachl summit v Budapešti

Americký deník Financial Times rozkryl události, které stály za zrušením summitu v Budapešti, na němž se měli americký prezident Donald Trump s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem dohodnout na...

31. října 2025  9:16

Sláva i tvrdé přistání. Balon s pasažéry se nad Prahu vznesl poprvé před 235 lety

Let trval asi hodinu, dva muži při něm vystoupali až do výšky 1 700 metrů nad zem a pro Pražany znamenal do té doby nevídané pozdvižení. Právě 31. října 1790 ze Stromovky odstartoval poprvé v...

31. října 2025  9:11

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Davidu Stypkovi vyjde posmrtně nové album. Poslechněte si první ukázku

Po téměř pěti letech od předčasného odchodu písničkáře Davida Stypky se fanoušci dočkají nové desky s názvem Opatruj. Materiál pochází z archívu rozpracovaných písní a do finální podoby ho dotáhli...

31. října 2025  9:01

Zemřel Menzelův vojín Čonkin, ruského herce zradily ledviny

Ve věku 58 let zemřel Gennadij Nazarov, ruský herec, který se u nás proslavil titulní rolí v Menzelově filmu Život a neobyčejná dobrodružství vojína Čonkina. Český koprodukční film byl jeho první...

31. října 2025  8:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.