Ze screeningu má podle průzkumu obavy 32 procent dotázaných, tedy třetina. Nejčastěji se bojí výsledků, stres také vyvolává samotné vyšetření. Zhruba pětina pacientů má obavy i kvůli nedostatku informací. Screeningů se podle dat účastní jen 60 procent lidí.
Většina, 82 procent, vnímá screening rakoviny jako důležitou prevenci a ochranu zdraví. Dalších pět procent dotázaných jej naopak považuje za zbytečnost, pokud je člověk zdravý. Jen 47 procent lidí ale podle dat ví, co znamená spojení „screeningové vyšetření rakoviny“.
|
Boj proti nádoru prsu vedlo v Česku už sto tisíc žen. Nyní podlehne každá desátá
Nejčastěji Češi podle průzkumu vědí o mamografickém vyšetření prsu. Dvě třetiny lidí jmenovaly jako další typ vyšetření rakoviny kolonoskopii, která se provádí v rámci screeningu rakoviny tlustého střeva. 51 procent respondentů pak uvedlo cytologické vyšetření u gynekologa.
Naopak méně známý je podle průzkumu test na skryté krvácení v rámci screeningu rakoviny tlustého střeva, který zná 40 procent dotázaných, a screening rakoviny prostaty, který uvedlo 39 procent lidí. Nejméně mají lidé povědomí o screeningu rakoviny plic, o kterém podle průzkumu ví jen 33 procent lidí.
Průzkumu, který provedla agentura Ipsos pro ÚZIS, se zúčastnilo 1000 respondentů.
Ročně 100 tisíc nových pacientů s rakovinou
„Vedle kardiovaskulárních chorob jsou zhoubné nádory jednou z hlavních příčin úmrtí v této zemi,“ řekl ředitel ÚZIS Ladislav Dušek. V populaci podle něj narůstá počet onkologických onemocnění. Ročně si takovou diagnózu vyslechne přes 100 tisíc nových pacientů. S rakovinou nyní podle něj v tuzemsku žije 800 tisíc lidí.
Dušek také upozornil, že na rakovinu každoročně zemře 28 tisíc lidí v Česku. „Za deset let jde o nárůst o 27 procent a není žádný důvod se domnívat, že to bude brzdit,“ řekl s tím, že šancí na zachycení nádorů je právě prevence.
|
Měli velké nádory i metastázy. Novou šanci dala „nevyléčitelným“ terapie na míru
Nejpopulárnější je podle Duška screening nádorů děložního hradla, kterého se účastní 80 procent lidí, a screening nádorů prsu. Ten navštěvuje 70 procent žen, podle Duška je ale stále potřeba apelovat na zbylou třetinu, aby vyšetření podstoupila také. Screening podle něj ročně zachytí přes 5000 nádorů, většinu z nich v časném stadiu.
Naopak nejméně navštěvovaný je screening nádorů tlustého střeva a konečníku, kterého se podle dat ÚZIS účastní 51 procent Čechů. V současné době je dostupný pro muže i ženy od 50 let věku. Od příštího roku ale dojde ke změně, nově bude vyšetření určeno všem ve věku 45 až 74 let. Rakovinou tlustého střeva a konečníku ročně onemocní přibližně 7100 lidí a více než 3300 na ni zemře.
|
Mladé děsí rakovina. Za vyšetření draze platí, čekají měsíce. Někde už je plno
Do screeningu se mohou lidé zapojit u praktického lékaře, na ambulantní gynekologii nebo na jednom z 208 gastroenterologických pracovišť. Vyšetření má dvě části. První je test okultního krvácení do stolice, který se provádí každé dva roky, druhou částí je kolonoskopie, kterou může pacient podstoupit jednou za deset let.
„Ukaž rakovině záda“
Na relativně nízkou účast ve screeningových programech chce reagovat nová kampaň Ukaž rakovině záda, kterou připravilo Národní screeningové centrum ÚZIS. V první fázi se podle vedoucího centra Karla Hejduka zaměří hlavně na screening kolorektálního karcinomu a časný záchyt karcinomu plic.
Rakovinou plic každoročně onemocní zhruba 6600 lidí, více než 5000 z nich na toto onemocnění zemře. Od roku 2022 v Česku funguje pilotní program záchytu karcinomu plic, který je určený pro současné i bývalé kuřáky ve věku 55 až 74 let, kteří mají kuřáckou historii alespoň 20 balíčkoroků. Museli tedy například vykouřit jednu krabičku cigaret denně po dobu 20 let.
„Není to jen mediální kampaň. Chceme se obrátit na řadu lidí, kteří mohou oslovit veřejnost. V první řadě jsou to lékaři, do kampaně chceme připojit i zaměstnavatele,“ uvedl strategický ředitel agentury Media Age Jan Pacas. Zapojit by se mohly i velké značky, známé osobnosti nebo influenceři. Hlavním znakem kampaně je bílé tričko s nápisem „Ukaž rakovině záda“.
|
Prevence je účinnou zbraní proti rakovině. Na co a kdy máte nárok
Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka se za poslední čtyři roky podařilo zvýšit počet těch, kteří na screening chodí. Stále je podle něj ale nutné přesvědčit lidi, aby se ho účastnili. „Máme opravdu výjimečný systém screeningových programů. Patříme ke světové špičce,“ uvedl s tím, že kvalita českých pracovišť je srovnatelná s těmi světovými.
„Nádorová onemocnění jsou každý rok diagnostikována desítkám tisíc lidí. My je umíme včas zachytit. Umíme dokonce zachytit stavy před vznikem karcinomu a odstranit je. Vše máme plně hrazené ze zdravotního pojištění,“ řekl Válek. Všechna vyšetření jsou podle něj bezpečná. „Prevence není strašák, je nesmysl se prevence bát,“ dodal.