Sčítání jako příležitost. Uveďte, že jste Rom či věřící, apelují kampaně

Již zkraje roku vydala Rada vlády pro národnostní menšiny apel, aby se lidé hlásili ke svému původu. „Čím více lidí se k určité národnosti přihlásí, tím větší vliv na chod obcí, krajů a státu bude tato národnostní menšina mít,“ uvádí.

V případě cizinců tak například budou moci uplatňovat právo na zajištění výuky nebo na komunikaci s úřady ve svém jazyce a na uvádění názvů obce, jejích částí, ulic a označení veřejných budov v jazyce národnostní menšiny.

Tento apel je mířen třeba na Slováky žijící v České republice, Ukrajince, Vietnamce, Rusy, Chorvaty, ale i další národnosti.

Romové často neví, že se mohou přihlásit ke dvěma národnostem

Otázka sečtení příslušníků je velkým tématem pro zástupce menšin. Například té nejpočetnější, romské.

Důvod je jednoduchý: při sčítání v roce 1991 se k romské národnosti přihlásilo 32 903 lidí, o 10 let později jich bylo 11 746, dalších 784 uvedlo romskou národnost v kombinaci s českou, slovenskou nebo moravskou. V roce 2011 se pak jednalo o 13 150 osob. Podle odborníků jich však v České republice žije zhruba 262 tisíc.

Národnost: pocit náležitosti člověka do skupiny lidí s ohledem na užívaný jazyk, zvyklosti či hodnoty, které vyznává Občanství: nějakého státu znamená mít pas, občanský průkaz a mít možnost ve státě volit, být volen a využívat jeho ochrany

„Získaná data ze sčítání představují oficiální čísla, s nimiž státní správa a jednotlivé samosprávy pracují. Vyšší číslo odpovídající skutečnosti dává prostor k prosazení nutných změn k úspěšné inkluzivní politice vůči Romům,“ apeloval Tomáš Ščuka, člen Rady vlády pro záležitosti romské menšiny za občanskou část.

Spíše než o ostych jednotlivých členů menšiny jde podle něj o problémy, které jsou dlouhodobě přehlíženy. „Protiromské sentimenty ve společnosti přirozeně vyvolávají v samotných Romech obavy a pocity odlišné méněcenné skupiny obyvatel této země,“ dodal s tím, že zatím mezi politickými subjekty neexistuje nikdo, kdo by občanům romského původu dal najevo, že se umí postavit i za ně.

Na Romy apeluje například organizace RomanoNet, která spustila online kampaň, ve které je vyzývá, aby se ke své národnosti přihlásili, případně uvedli jako svůj mateřský jazyk romštinu. Podle ředitele organizace Michala Mika je zarážející, jak málo Romů ví, že se mohou přihlásit k romské národnosti nebo uvést obě národnosti, pokud se cítí být Čechem i Romem.

„Vzdělávání občanů k aktivnímu občanství, stejně jako osvětové kampaně podporující identitu národnostních menšin, v České republice v posledních 10 letech nepamatuji,“ uvedl Ščuka s tím, že se obává, že kampaň stačit nebude, protože její dosah má své limity.

„Dovedu si představit, jaký pozitivní přímý dopad by mohly přinést dlouhodobé kampaně v terénu v jednotlivých regionech,“ dodal.

Přihlaste se k víře, žádá církev

A podobné apely se objevují také ohledně náboženství. Ani víra totiž není ve formuláři povinný údaj. Každý tak může buď uvést, k jaké církvi se hlásí, deklarovat, že je ateista či zakřížkovat možnost „věřící – nehlásící se k žádné církvi či organizaci“. Či prostě otázku vůbec nezodpovědět.

Právě možnost nic neuvést zvolila při minulém sčítání téměř polovina lidí. Letos proto Biskupové Čech, Moravy a Slezska vydali společný apel, aby se pokřtění ke své církvi přihlásili.

„Možná si řeknete, že to není důležité, ale opak je pravdou. Čím méně katolíků se ke své církvi přihlásí, tím menší bude církev v očích státu. Stane se méně významným partnerem, s nímž se méně počítá a jehož hlas bude méně slyšet,“ uvedli biskupové v prohlášení.

A také Ateisté ČR vyzývají, aby lidé otázku nepřeskakovali. Tentokrát ale s opačným cílem. „Je důležité ukázat, že naše země není zemí věřících. Církve, především římskokatolická, u nás mají jednak výrazné výhody v zákonech, ale také výjimky. Zkrátka naše zákony jsou nastavené tak, jako kdyby skutečně významnou část veřejnosti představovali organizovaní věřící,“ uvedl za Ateisty ČR předseda Petr Tomek.

V roce 2011 totiž ubylo lidí, kteří se přihlásili k některé z církví. Současně ale také ubylo těch, kteří zaškrtli kolonku nevěřící. Zato se objevily odpovědi, jako byla církev Jedi, ke které se přihlásilo asi patnáct tisíc lidí. Převážně z recese. „Je naprosto zjevné, že pokles počtu ateistů byl daný především tím, že otázku často nevyplnili,“ míní Tomek.

Na sexuální menšiny se nemyslelo

Sečíst se chtějí i sexuální menšiny. To se ale nestane. Ve formuláři totiž není kolonka, která by se dotazovala na sexuální orientaci. A co víc: neptá se ani na registrovaná partnerství. Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ), který Sčítání 2021 pořádá, to je proto, že tyto informace budou následně převzaté z administrativních zdrojů.

IniciativaJsme fér, která bojuje za legalizaci stejnopohlavních sňatků, proto své příznivce vyzývá k tomu, aby se partneři sečetli „dohromady“ a ukázali tak alespoň počty stejnopohlavních párů.

„Podle výzkumu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy je v české populaci něco mezi sedmi až devíti procenty neheterosexuálních lidí. Stát tedy opět zneviditelnuje statisíce lidí v zemi. Dává opět najevo, že o nás nechce slyšet a nechce se nám věnovat,“ uvedl mluvčí iniciativy Filip Milde.



A problém je ještě jeden: pohlaví se vyplňuje automaticky na základě rodného čísla. To může vadit lidem, kteří se neidentifikují se svým biologickým pohlavím při porodu. Podle ČSÚ se to dá manuálně změnit.

„Z našeho pohledu zde dochází k nešťastnému matení pojmů úřední pohlaví a gender, a tak vlastně ani trans lidé nebudou vědět, zda je po nich požadováno to úřední, které je jim předvyplněno, anebo pohlaví sociální, tedy gender, a jestli tedy vlastně mohou ono předvyplněné pohlaví změnit tak, aby zároveň úřadu nelhali,“ upozornila předsedkyně spolku Transparent Bára Soukupová.

Sčítání by podle ní mohla být příležitost zjistit, kolik přesně je v České republice transgender či nebinárních lidí, tedy těch, kteří se neidentifikují ani s jedním z tradičních dvou pohlaví. Tedy, pokud by se na to stát ptal. „Toto číslo nám ve výzkumech velmi chybí,“ uvedla Soukupová.

Jsme fér @JsmeFer Od zítřka se sčítáme, ať s námi počítají #Sčítání2021 umožňuje gay a lesbickým párům nebo rodinám uvést informaci o jejich vztahu. Věříme, že údaje ze sčítání budou důležité pro zlepšování zákonů, aby lépe odpovídali existenci různých rodin. Jak na to? https://t.co/Pmo8ySTY25 oblíbit odpovědět

Nejsu Čech, su Moravan

A objevují se i zdánlivě malicherné kampaně. „Sedmdesát procent vašich daní zůstává v Praze. Přihlášení k moravské národnosti je první krok k tomu, aby zůstaly na Moravě.“ To je třeba jen jedno z hesel objevujících se na plakátech, které si k příležitosti Sčítání 2021 nechala udělat politická strana Moravané. Celým názvem „Moravané, pro zachování Moravy se při sčítání lidu 2021 opět přihlasme k moravské národnosti“.



Ta usiluje o obnovení samosprávy Moravy, a tedy o změnu unitární České republiky na Českou a Moravskou Federativní Republiku. A právě Sčítání 2021 vnímají jako jeden ze způsobů, jak prokázat, že část lidí se skutečně hlásí k moravské národnosti.

Nejde však o jedinou podobnou kampaň. Moravu zaplnily plakáty s nápisem „Nejsu Čech!“ a k uvedení moravské národnosti a jako druhého mateřského jazyka moravštiny vyzvala třeba i Moravská národní obec.

„V současné době je to jedna z mála možností, jak dát najevo své moravanství a úctu k naší těžce zkoušené zemi Moravě, její bohaté historii, jedinečné moravské kultuře a tradicím,“ uvedl spolek.

K moravanství se lidé hlásili už při předchozím sčítání v roce 2011. Národnost je dobrovolný údaj, lze přitom uvést i dvě. Stejně tomu bylo i před deseti lety, kdy se k moravanství přihlásilo přes 600 tisíc lidí. Tedy přibližně osmnáct procent obyvatel Moravy.

NEJSU ČECH Brněnské Hlavní nádraží je i v této době velmi rušným dopravním uzlem. A proto jsme rádi, že tady můžeme všem lidem přijíždějícím do naší moravské metropole připomenout, že u sčítání lidu mohou uvést moravskou národnost. Sčítání začíná 27. března 2021 a každý hlas se počítá. Máme k dispozici i menší plakáty. Pokud nám můžete pomoci s jejich distribucí kdekoli v naší krásné Moravské zemi, prosíme, napište nám.

A třeba organizace Puls Evropy pak chce skrze Sčítání 2021 projevit proevropský postoj svých členů. Apeluje tak, aby do kolonky národnost uvedli Evropan či Evropanka. „Pokud se najde v Česku skutečně dost Evropanek a Evropanů, kteří se nebojí přihlásit k této národnosti, nebudou nás moci už nadále ignorovat,“ uvádí.

Sčítání lidí 2021 začíná o půlnoci z pátku na sobotu. Od tohoto momentu do pátku 9. dubna bude možné vyplnit online elektronický sčítací formulář. Ten, kdo formulář v těchto čtrnácti dnech nevyplní, se musí sečíst za pomoci tištěného formuláře, a to v období od soboty 17. dubna do úterý 11. května. Výsledky budou k dispozici na přelomu tohoto a příštího roku.