Voldánová: Ve sčítání pište biologické pohlaví. Hlaste se klidně i k Jediům

„Je to zákonná povinnost,“ upozorňuje Voldánová. „Pokud občan sčítání odmítne, hrozí mu pokuta až do výše 10 tisíc korun.“ Dotazník lze vyplnit na stránkách www.scitani.cz nebo prostřednictvím aplikace na mobilních telefonech.

K Jediům se můžete hlásit bez sankcí

V Rozstřelu Jolana Voldánová vysvětlovala nejasnosti, se kterými se občané obracejí na Český statistický úřad. Upozornila, že například údaje o národnosti nebo náboženském vyznání nejsou povinné. „Je samozřejmě na občanech, jestli se cítí být příslušníkem i nějaké zvláštní náboženské skupiny, nebo jestli se přihlásí k nějakému existujícímu náboženství.“

Už při minulém sčítání se v Česku řada lidí v žertu, možná i se vší vážností, přihlásila například k náboženství rytířů Jedi. I s tím Český statistický úřad počítá. „Je to osobní rozhodnutí každého z nás, ale do určité míry to výsledky zkresluje.“ V případě tohoto nepovinného údaje však za žertovný údaj žádné sankce nehrozí.

To podle Voldánové platí i pro uvedení národnosti. „Tohle jsou údaje, které mají osobní charakter a vy vyjadřujete určitou příslušnost k něčemu, v co hluboce věříte.“

Před 10 lety, při posledním sčítání lidu, občané vyplňovali tři listy, na nichž bylo celkem 47 údajů. Tentokrát to bude zhruba o dvacet údajů méně.

Co když nemám internet?

Jolana Voldánová v Rozstřelu popsala, jak se mají do sčítání zapojit lidé, kteří nemají přístup k internetu či občané, kteří se v online prostředí těžko orientují, například někteří senioři nebo handicapovaní lidé.

Například pro klienty sociálních služeb, domovů seniorů či například pro vězně budou k dispozici sčítací komisaři, kteří s nimi vyplní papírové formuláře. Pomoc těchto komisařů je připravená i pro slabozraké či mentálně postižené. Za děti budou dotazník vyplňovat jejich zákonní zástupci nebo pověřený rodinný příslušník.

Voldánová se přimlouvá i za to, aby rodinní příslušníci pokud možno pomohli vyplnit formulář také seniorům, kteří neumějí zacházet s výpočetní technikou. Ti by jinak museli přijít do styku se sčítacími komisaři, což v době koronavirové pandemie není ideální.

Samotní sčítací komisaři mají jasné instrukce, jak se během sčítání vyvarovat rizikového chování. Dotazníky mají s lidmi vyplňovat venku, na otevřeném prostranství, musejí mít nasazené respirátory a budou také testovaní.

Voldánová zároveň ubezpečila, že získaná data budou anonymizovaná a nehrozí jejich únik. Český statistický úřad je podle ní dostatečně připraven i na útoky hackerů.

Biologické nebo jiné pohlaví?

A co by měli mít při vyplňování dotazníku občané u sebe? Postačí číslo občanského průkazu nebo rodné číslo či číslo cestovního pasu. Po ruce by měli mít také údaje o svém bydlení. „Rozhodně nás nezajímají rozměry pozemku nebo zahrady. Ale potřebujeme znát podlahovou plochu obytných místností. To je většinou součást nějaké nájemní smlouvy či kupní smlouvy, ale řada lidí to najde třeba i ve vyúčtování energií.“

V dotazníku nebudou lidé vyplňovat svou sexuální orientaci. „Jen se zjišťují vztahy v rodině, to ano. Jde tam o to, zda je to manžel či manželka, partner či partnerka. Ale sexuální orientace tam není. Prostě jde jen o to, kdo tu rodinu tvoří.“ Z údajů pak mohou statistici například získat informace o tom, kolik stejnopohlavních párů vychovává v ČR děti.

Kontroverzním údajem například pro translidi je „pohlaví“. „Pohlaví je možné vyplnit pouze - žena nebo muž. Když jsem se na to ptala demografů, tak oni říkají: my nepotřebujeme v tomto ohledu zjišťovat, jak se kdo cítí. My pouze zjišťujeme to, zda je konkrétní osoba schopná porodit dítě. Prostě uvedete to, co máte napsané ve svém identifikačním dokladu – muž nebo žena.“

Jak budou statistici sčítat bezdomovce? Jak dlouho se budou údaje vyhodnocovat? A kdy budou občané moci vidět finální výsledky sčítání lidu? I o tom hovořila Jolana Voldánová v Rozstřelu.